Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

Санкт-Петербург, 3 сентября. Фланговый защитник «Зенита» Дуглас Сантос продлил контракт с клубом из Северной столицы.

Дуглас Сантос продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/2026. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой петербургского клуба на официальном сайте.

Сантос перешел в «Зенит» из немецкого клуба «Гамбург». До этого он выступал в бразильских «Атлетико Минейро» и «Наутико Ресифи», итальянском «Удинезе», а также испанской «Гранаде». В составе «Зенита» Санто становился обладателем Кубок страны и дважды выигрывал чемпионат России по футболу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 16 миллионов евро.

Ранее экс-голкипер сборной России Станислав Крицюк подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». В петербургский клуб вратарь перешел из португальского «Жил Висенте».