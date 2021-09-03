Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 21:10
21:07
Экономика
Доля россиян с задолженностью по кредиту уменьшилась до минимума
21:06
Происшествия
Водителю фуры стало плохо за рулем в Ярославле
21:04
Весь мир
Ливанский проповедник провел службу на АЗС ради ночующих в очередях людей
21:03
Весь мир
ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
21:02
Политика
Политолог Ищенко спрогнозировал конец произволу Украины во внешней политике
21:02
Общество
Никто не спасет: армия получит полный карт-бланш после выхода Украины из «Минска-2»
21:02
Экономика
Омбудсмен Титов назвал высокую ставку ЦБ негативным фактором для бизнеса
21:02
Политика
Министры США и Украины подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве
20:59
Общество
Депутат Милонов отреагировал на выстрел прахом фаната на концерте диджея Tiesto
20:59
Весь мир
Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
Все новости

Соседи пожаловались на «беспредел» в доме Волочковой
Шоу-бизнес
Соседи пожаловались на «беспредел» в доме Волочковой
Prt Scr premier.one

Москва, 3 сентября. Жильцы балерины Анастасии Волочковой держат в страхе ее соседей по дачному поселку. Об этом рассказала одна из обитателей коттеджного района Ирина Шмидке.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова вновь привлекла внимание соседей вскоре после скандала из-за того, что артистку застали за попыткой справить нужду прямо на собственном участке. Недавно жильцы элитного поселка окончательно ополчились против балерины. Причиной послужили новые постояльцы танцовщицы. Соседка Ирина Шмидке призналась в эфире шоу «Пусть говорят», что жители района опасаются новых друзей Волочковой.

«Творится какой-то беспредел. На участке Анастасии проживает семейство с непонятным количеством человек. Они поселились на втором этаже гаража. <...> Детей даже успокоить никто не пытается, а еще постоянно бросают мусор. Нам страшно уже по поселку гулять, нам угрозы начали поступать. Если не будем платить, то с нашим домом может случиться что угодно», — пожаловалась соседка.

Шмидке отметила, что Волочкова поддерживает своих постояльцев, несмотря на страх соседей. Кроме того, их не устроил образ жизни звезды. По мнению Шмидке, хорошо, что дочь балерины Ариадна живет с отцом и не находится под влиянием матери.

Недавно Волочкова пожаловалась на соседей. Балерина обвинила жильцов поселка в расизме.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Соседи пожаловались на «беспредел» в доме Волочковой
волочкова звезды соседи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru