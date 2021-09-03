Соседи пожаловались на «беспредел» в доме Волочковой

Москва, 3 сентября. Жильцы балерины Анастасии Волочковой держат в страхе ее соседей по дачному поселку. Об этом рассказала одна из обитателей коттеджного района Ирина Шмидке.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова вновь привлекла внимание соседей вскоре после скандала из-за того, что артистку застали за попыткой справить нужду прямо на собственном участке. Недавно жильцы элитного поселка окончательно ополчились против балерины. Причиной послужили новые постояльцы танцовщицы. Соседка Ирина Шмидке призналась в эфире шоу «Пусть говорят», что жители района опасаются новых друзей Волочковой.

«Творится какой-то беспредел. На участке Анастасии проживает семейство с непонятным количеством человек. Они поселились на втором этаже гаража. <...> Детей даже успокоить никто не пытается, а еще постоянно бросают мусор. Нам страшно уже по поселку гулять, нам угрозы начали поступать. Если не будем платить, то с нашим домом может случиться что угодно», — пожаловалась соседка.

Шмидке отметила, что Волочкова поддерживает своих постояльцев, несмотря на страх соседей. Кроме того, их не устроил образ жизни звезды. По мнению Шмидке, хорошо, что дочь балерины Ариадна живет с отцом и не находится под влиянием матери.

Недавно Волочкова пожаловалась на соседей. Балерина обвинила жильцов поселка в расизме.