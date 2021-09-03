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США не собираются назначать должность спецпредставителя Госдепа по делам Украины

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:53
Политика
США не собираются назначать должность спецпредставителя Госдепа по делам Украины
state.gov  /  U.S. Department of State

Киев, 3 сентября. Вашингтон не планирует учреждать пост специального представителя Госдепа по делам Украины, сообщил заместитель помощника госсекретаря Европы и Евразии Джордж Кент.

Чиновник напомнил о существовании в Соединенных Штатах старшего советника по вопросам энергетической безопасности. По мнению Кента, это лицо можно привлечь к разбирательству с ситуацией в Киеве.

«Я не жду нового специального представителя США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности. И я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной — противодействовать созданию Россией оружия из "Северного потока — 2" и помочь Украине избежать худших сценариев», — подчеркнул он в интервью украинскому телеканалу.

Ранее руководство ФРГ назначило спецпредставителя по вопросам транспортировки газа через Украину. Должностное лицо будет работать с кругом вопросов по продлению контракта между Киевом и Москвой, связанного с транзитом голубого топлива.

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