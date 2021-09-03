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Захарова озвучила позицию России касательно эфиопского кризиса
Весь мир
Захарова озвучила позицию России касательно эфиопского кризиса
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Аддис-Абеба, 3 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обстановку в Эфиопии.

От лица российского правительства она призвала конфликтующие стороны сложить оружие и перейти к мирному урегулированию внутренних вопросов.

«Считаем необходимым безотлагательное прекращение огня с обеих сторон конфликта с тем, чтобы остановить кровопролитие, улучшить гуманитарную обстановку, начать поэтапное движение к социально-экономической стабилизации и возвращению внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания», — заявила Захарова.

Захарова озвучила позицию России касательно эфиопского кризиса
Global Look Press  / © Joerg Boethling / www.imago-images.de

Власти России обеспокоены текущей ситуацией на севере африканского государства. Дипломат отметила, что вопрос решения конфликта в первую очередь лежит на правительстве Эфиопии и гражданах республики:

«Призываем международное сообщество и региональные организации поддержать шаги эфиопского правительства по поиску путей урегулирования внутренней ситуации в целях возвращения региона Тыграй к миру и восстановления нормальной жизни населения».

Ранее постоянный представитель России при ООН Анна Евстигнеева выступила на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу гуманитарного кризиса и обострения обстановки в Эфиопии. Подробнее о результатах мероприятия можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Захарова озвучила позицию России касательно эфиопского кризиса
коллаж Федерального агентства новостей  / 

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африка эфиопия
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