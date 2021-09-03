Пожар случился в белгородской колонии, где отбывает наказание Ефремов

Белгород, 3 сентября. Возгорание зафиксировали в колонии ИК-4 в Белгородской области, сообщают СМИ. В ней отбывает свой срок актер Михаил Ефремов.

Пока неизвестно, где расположен очаг пожара. Информация о возгорании еще не получила официального подтвреждения. Данных об эвакуации сотрудников ИК и осужденных не поступало.

После смертельной аварии, произошедшей по вине артиста 8 июня 2020 года, Ефремов давал слово, что будет помогать пожилой матери покойного курьера Марии Захаровой, а также его сожительнице Ирине Стерховой. Во время рассмотрения апелляции актер пообещал купить Захаровой новый дом и выплатить компенсацию Стерховой, утверждает адвокат Добровинский. С того момента прошел почти год, но пока артист не сдержал слово.