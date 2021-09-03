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ЦАР расширила сотрудничество с Россией и Руандой в сфере сельского хозяйства
Весь мир
ЦАР расширила сотрудничество с Россией и Руандой в сфере сельского хозяйства
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 3 сентября. Генеральный директорат по крупным стратегическим работам и инвестициям Центральноафриканской Республики рассказал о диверсификации партнерских отношений с Россией и Руандой.

«Мы заключили ряд экономических соглашений с дружественными странами. Теперь между Банги, Москвой и Кигали налажен крупный поток инвестиций в агропромышленный сектор ЦАР», — заявил представитель органа.

Руандийские бизнесмены планируют открыть в республике пивоварню. Также они хотят поддержать финансовыми вложениями банковскую сферу.

«Что касается российских партнеров, то инвесторы подписали контракты по нескольким направлениям. В частности, речь идет о закупках тропического молока.

Также Москва заинтересована в пшенице и растительном масле. А для производства сахара Россия намерена создать завод с пропускной способностью до 100 000 тонн в год. Это позволит ликвидировать дефицит продукта.

Кроме того, россияне обратили внимание на постройку рефрижераторной бойни на 1000 голов крупного скота в день и выращивание цыплят из расчета 120 миллионов тушек в год», — рассказали в директорате.

Ранее правительство ЦАР заключило соглашение с агропромышленным концерном «Покровский» на постройку объектов в сельскохозяйственной сфере.

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