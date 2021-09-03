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Авербух заступился за экс-супругу Ирину Лобачеву после обвинений в алкоголизме

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:50
Шоу-бизнес
Авербух заступился за экс-супругу Ирину Лобачеву после обвинений в алкоголизме
Global Look Press  /  Maxim Burlak/Russian Look

Москва, 3 сентября. Хореограф Илья Авербух встал на защиту бывшей супруги, фигуристки Ирины Лобачевой. Он ответил хейтеру, который пытался пристыдить спортсменку за алкоголизм.

Звезда проекта «Ледниковый период» Илья Авербух совсем недавно вновь стал отцом в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. Спортсмен поспешил поделиться с фанатами эмоциями и рассказал о поздравлении с новорожденным от бывшей наставницы Натальи Линчук. Артист опубликовал пост в Instagram, в котором показал совместное фото не только с бывшем тренером, но экс-супругой Ириной Лобачевой. В ответ один из подписчиков жестко пристыдил фигуристку за пристрастие к алкоголю. В ответ хореограф заступился за бывшую жену и потребовал уважительного отношения.

«Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует! Прошу уважения!» — заявил тренер.

Брак Авербуха и Лобачевой рухнул спустя 12 лет. За эти годы пара успела вырастить сына Мартина, который остался жить с мамой. После развода фигуристка встречалась с актером Дмитрием Марьяновым, а затем сыграла свадьбу с тренером Иваном Третьяковым, но эти отношения также закончились разводом.

Недавно актриса Лиза Арзамасова рассказала о буднях в роли мамы для сына от Ильи Авербуха. Звезда призналась, что ребенок устраивает родителям «бойкие ночи».

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авербух лобачева арзамасова
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