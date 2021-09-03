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Экспорт газа танкерами обходится «Новатэку» дешевле, чем по трубам «Газпрома»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:48
Экономика
Экспорт газа танкерами обходится «Новатэку» дешевле, чем по трубам «Газпрома»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 3 сентября. «Новатэк» считает невыгодным экспорт газа по трубопроводам «Газпрома», сообщил глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок танкерами обходится компании примерно на 50% дешевле по операционным затратам.

«Транспорт танкерами намного дешевле, чем операционные затраты трубным (транспортом. — Прим. ФАН) на такие расстояния», — пояснил Михельсон.

«Новатэк» больше не будет выходить с предложением разрешить экспорт газа по трубам, отметил он.

Глава компании ранее заявил, что России необходимо ускоренными темпами извлекать выгоду из имеющихся запасов газа. Причина кроется в том, что на международном рынке спрос будет падать в перспективе десяти лет, и сейчас — лучшее время для монетизации.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее подтвердил информацию, что компания «Роснефть» обратилась в правительство с просьбой разрешить ей экспортировать топливо по «Северному потоку — 2» через агентское соглашение с «Газпромом».

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Газпром михельсон новатэк трубопровод экспорт газа
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