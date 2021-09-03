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Президент ФРГ пообещал премьеру Словакии проевропейскую направленность кабмина
Политика
Президент ФРГ пообещал премьеру Словакии проевропейскую направленность кабмина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Братислава, 3 сентября. Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что кабмин ФРГ будет проевропейским независимо от результатов выборов в бундестаг, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Twitter-аккаунте. По словам Хегера, 3 сентября состоялась встреча с Штайнмайером. Стороны пришли к необходимости активизировать сотрудничество двух государств, так как впереди их ждут сложные задачи.

«Он (Штайнмайер. — Прим. ред.) заверил меня, что каким бы ни был исход выборов (в бундестаг), новое правительство ФРГ будет проевропейским. И мое правительство (останется. — Прим. ред.) таким же», — подчеркнул премьер Словакии.

Ранее Штайнмайер рассказал, что немецкому народу следует помнить о Берлинской стене и о мирной революции, ознаменовавшей ее падение. Выступление лидера прошло во время церемонии, которая приурочена к 60-летию установки заграждения, разделившего Берлин на Восточный и Западный, а Германию — на ФРГ и ГДР.

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