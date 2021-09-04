Можно аплодировать стоя: Елена Бабич о китайском запрете на женоподобных мужчин по ТВ

Китайским властям можно поаплодировать за стремление продвигать здоровые идеалы на телевидении, считает экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич. Этой мыслью она поделилась в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

Как стало известно, в Китае запретили показывать мужчин с женственной внешностью на телеканалах страны. Так ведомство, курирующее китайский телеэфир, планирует «положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике», которая пагубно влияет на молодых людей.

«Такое решение можно просто приветствовать и аплодировать стоя. Китайцы в этом вопросе оказались большими молодцами, можно сказать, впереди планеты всей. <…> Для здорового общества нужны такие же ориентиры, как в Китае. То, что они делают, абсолютно правильно, и нам нужно у них учиться, на самом деле. Если раньше Советский Союз был чем-то вроде «большого брата», то теперь, наоборот, мы должны смотреть, как они ведут свою пропаганду, как они развиваются. Очень хочется, чтобы у нас мужчины были мужчинами — мужественными, сильными, ответственными. Мужчинами, которые могут взять на себя ответственность и за детей, и за семью. Для этого нужно воспитание», — делится мнением Елена Бабич.

Федеральное агентство новостей /

Она вспоминает, что в советское время в нашей стране транслировался совершенно иной образ мужчины, а вместе с ним — и образ правильной традиционной семьи. На плакатах и по телевизору мы видели настоящего защитника и главу семейства, рядом с которым всегда были жена и дети.

«Таким образом как раз и показывали идеал в обществе, в том числе идеал мужчины, каким он должен быть. А в настоящее время каких мужчин мы видим по телевизору? Это — мужчина в женском платье, в каких-то татуировках. В последний раз вообще «Сбербанк» нам преподнес как эталон для подражания молодежи Даню Милохина. Это же просто чудовищно. Если наша молодежь будет идти по жизни с такими идеалами мужчины, то мы естественно просто придем к уничтожению самих себя, уничтожению нашего общества», — рассуждает руководитель общественного движения.

Решение китайских властей кажется Елене Бабич очень логичным на фоне того, в каком направлении сейчас растет и развивается страна. После того, как семьям разрешили иметь до троих детей, кажется очевидным транслировать в публичном поле образ сильного и крепкого мужчины, способного этих троих детей прокормить. К тому же, отмечает собеседница агентства, китайская нация славится тем, что сохраняет духовное наследие и традиционные ценности.

«Для нас это — тот момент, когда нужно очень серьезно задуматься. Над тем, какими мы хотим видеть наших мужчин, наших женщин. Хотим сохранения семьи или мальчиков в платьицах. <…> На сегодняшний день мы видим мужчин очень далеких от мужчин, к сожалению. И если у нас так и дальше будет продолжаться, то наше население просто будет стремительно сокращаться, либо у нас и дальше будут однополые семьи, когда бабушка, мама и ребенок. <…> Мужчины должны быть прежде всего сознательными. А как они такими могут быть? Должно быть воспитание, должны быть правильные примеры, примеры достойных отцов, а не вот таких мальчиков в татуировках и женских платьях. <…> В общем, надо понимать, чего мы хотим достичь в обществе, какие у нас векторы развития, идеалы и ценности. То мы и должны пропагандировать, то у нас и должно быть показано по телевидению и быть везде», — заключает Елена Бабич.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее ФАН сообщал, что отдельные пункты указаний китайских властей касаются пропаганды культа богатства и славы на телеэкранах. В управлении предписывают избегать таких материалов, а также вводят запрет на обсуждение частной жизни людей в эфире.