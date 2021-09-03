Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 21:10
21:07
Экономика
Доля россиян с задолженностью по кредиту уменьшилась до минимума
21:06
Происшествия
Водителю фуры стало плохо за рулем в Ярославле
21:04
Весь мир
Ливанский проповедник провел службу на АЗС ради ночующих в очередях людей
21:03
Весь мир
ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
21:02
Политика
Политолог Ищенко спрогнозировал конец произволу Украины во внешней политике
21:02
Общество
Никто не спасет: армия получит полный карт-бланш после выхода Украины из «Минска-2»
21:02
Экономика
Омбудсмен Титов назвал высокую ставку ЦБ негативным фактором для бизнеса
21:02
Политика
Министры США и Украины подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве
20:59
Общество
Депутат Милонов отреагировал на выстрел прахом фаната на концерте диджея Tiesto
20:59
Весь мир
Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
Все новости

Депутат Затулин объяснил причины русофобии на Украине
Политика
Депутат Затулин объяснил причины русофобии на Украине
zatulin.ru

Москва, 3 сентября. Украина вступает в противоборство с Россией из-за принятой в соседней стране концепции унитарного государства, уверен депутат Госдумы Константин Затулин.

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с заявлением на дистанционном круглом столе. Он на пальцах объяснил, почему на Украине появилась русофобия. По словам депутата, корень проблемы заключается в унитарной форме государства. Жители страны отрицают все русское и пытаются наладить тотальную украинизацию, отметил Затулин.

«Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад… Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», — пояснил парламентарий.

Унитарность предполагает отсутствие противодействия «бандеризации» Украины. Радикалам сдаются позиции по языковому многообразию в стране и предоставляется возможность управлять государством, заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк констатировал утрату суверенности на Украине. Страна может полностью разрушиться, если на ее территорию введут иностранный военный контингент, пояснил парламентарий.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Затулин объяснил причины русофобии на Украине
украина русофобия затулин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru