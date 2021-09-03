Депутат Затулин объяснил причины русофобии на Украине

Москва, 3 сентября. Украина вступает в противоборство с Россией из-за принятой в соседней стране концепции унитарного государства, уверен депутат Госдумы Константин Затулин.

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с заявлением на дистанционном круглом столе. Он на пальцах объяснил, почему на Украине появилась русофобия. По словам депутата, корень проблемы заключается в унитарной форме государства. Жители страны отрицают все русское и пытаются наладить тотальную украинизацию, отметил Затулин.

«Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад… Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», — пояснил парламентарий.

Унитарность предполагает отсутствие противодействия «бандеризации» Украины. Радикалам сдаются позиции по языковому многообразию в стране и предоставляется возможность управлять государством, заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк констатировал утрату суверенности на Украине. Страна может полностью разрушиться, если на ее территорию введут иностранный военный контингент, пояснил парламентарий.