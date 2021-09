ВВП Бразилии сокращается из-за последствий пандемии

Экономика Бразилии вновь начала сокращаться во втором квартале 2021 года из-за начала новой волны пандемии. Об этом сообщает Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

Veja o desempenho do PIB de vários países no 2º trimestre em comparação com o Brasil e leia mais em https://t.co/UehjW7PZ1b pic.twitter.com/1NMueUAioZ

Объем ВВП южноамериканского гиганта упал на 0,1% по отношению к первому кварталу 2021 года — вопреки прогнозам об увеличении показателей на 0,2%. В первые четыре месяца этого года ВВП Бразилии успел вырасти на 1,2%, однако с апреля процесс экономического восстановления страны приостановился. Это было вызвано разрушительной второй волной пандемии COVID-19, по причине которой с апреля по май 2021 года были введены ограничения в крупных городах.

Федеральное агентство новостей

Карантинные меры привели к сокращению потребления домашних хозяйств и сильно сказались на обрабатывающей промышленности.

Veja o desempenho do PIB brasileiro no 2º trimestre e saiba mais em https://t.co/WuAZaxvidC pic.twitter.com/kFNkoJtRxq

В то же время большие государственные расходы и сфера услуг помогли избежать более масштабной рецессии, сокращения инвестиций в основной капитал и падения сельскохозяйственного производства. Также IBGE отмечает, что ВВП находится на уровне декабря 2019 и января 2020 годов, то есть периода до пандемии. При этом показатель ниже ниже самого высокого уровня за всю историю, достигнутого в 2014 году, на 3,2%. В абсолютных числах ВВП Бразилии, по последним данным, составляет 2,1 трлн долларов.

Неожиданно низкий уровень валового внутреннего продукта также объясняется снижением на 2,8% сельскохозяйственного производства. Рекордная засуха продолжит наносить ущерб агропромышленному бизнесу и повышать риск вынужденного нормирования подачи энергии, если объем воды в водохранилищах на крупнейших ГЭС страны достигнет критических отметок. 1 сентября вице-президент Амилтон Моуран заявил, что худшая засуха за последние 100 лет действительно может привести к введению нормированного распределения энергии.

Федеральное агентство новостей

Кроме сельскохозяйственного сектора, наибольшие потери были зафиксированы в промышленном производстве (-0,2%). С другой стороны, во втором квартале, благодаря открытию экономики и смягчению карантинных мер, наблюдался рост сферы услуг на 0,7%.

В ходе восстановления экономики Бразилия столкнулась с ростом инфляции, что вызвало ответную реакцию со стороны Центрального банка страны, в виде резкого повышения процентных ставок. В связи с этим аналитики все чаще спекулируют касательно низких шансов победы на выборах для президента Жаира Болсонару.

Возрождающийся спрос, снижение курса валют и резкий рост цен на сырьевые товары и энергоносители привели к тому, что уровень инфляции в Бразилии приблизился к отметке в 9%.

A elevada inflação no Brasil - e no mundo - é resultado principalmente da alta das commodities, que acumula 40% em reais nos últimos 12 meses (índice IC-br do BC). A moderação do crescimento global pode gerar uma acomodação dos preços, mas em agosto, ainda tivemos nova alta de 3% pic.twitter.com/n3DqcQdKfh