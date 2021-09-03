Граждане ЦАР уличили миротворцев ООН в поддержке боевиков оружием и боеприпасами

Банги, 3 сентября. Жители Центральноафриканской Республики сообщили в социальных сетях о том, что заметили подозрительную активность сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) на въезде в город Де Карно.

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Люди заметили миротворцев, которые разгружали грузовики на трассе Берберати — Карно:

«Мы видели не менее восьми ящиков. Из машины их доставали неизвестные личности без опознавательных знаков. Что в них? Почему миротворцы ООН находятся здесь? Нам кажется, что в контейнерах хранится оружие и боеприпасы для боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

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Управление префектуры сразу же сообщило о странной находке властям Центральноафриканской Республики и попросили привлечь к расследованию силы национальной безопасности.

#CentralAfricanRepublic



Local sources on the Berberati-Carnot axis report that unknown persons unloaded 2 trucks, the contents of which are not determined. A psychosis has settled in the settlement, residents fear that these are weapons or ammunition for the rebels. pic.twitter.com/zuihr3qCDg — Centrafrique-Info (@RCA_Info) September 3, 2021

Сотрудники МИНУСКА регулярно пренебрегают законами ЦАР. Ранее таможня задержала около 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну. Правительство приняло манифест, согласно которому все прибывающие в республику автомобили должны проследовать в Банги, после чего отправиться в точку назначения. Однако «голубые каски», пользуясь дипломатической неприкосновенностью, регулярно совершают преступления.

#Centrafrique



Les sources locales sur l’axe Berberati-Carnot informent que les inconnus ont déchargé 2 camions dont le contenu est en cause. La psychose s'est installée dans la localité, les habitants craignent qu'il s'agisse d'armes ou les munitions pour les rebelles. pic.twitter.com/icvXGvrtSe — Centrafrique-Info (@RCA_Info) September 3, 2021

Недовольство людей вылилось в массовые акции протеста, которые проходят по всей стране. Население ЦАР требует наказать членов МИНУСКА виновных в бесчинствах. Также они настаивают на том, что контингент многопрофильной миссии должен покинуть территорию республики.