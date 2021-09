Граждане ЦАР уличили миротворцев ООН в поддержке боевиков оружием и боеприпасами

Банги, 3 сентября. Жители Центральноафриканской Республики сообщили в социальных сетях о том, что заметили подозрительную активность сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) на въезде в город Де Карно.

Люди заметили миротворцев, которые разгружали грузовики на трассе Берберати — Карно:

Управление префектуры сразу же сообщило о странной находке властям Центральноафриканской Республики и попросили привлечь к расследованию силы национальной безопасности.

