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Глава Эфиопии попала в рейтинг самых влиятельных женщин Африки
Весь мир
Глава Эфиопии попала в рейтинг самых влиятельных женщин Африки
Global Look Press  /  © Britta Pedersen / dpa

Аддис-Абеба, 3 сентября. Издание Avance Media опубликовало список африканских женщин, которые внесли наибольший вклад в жизнь Черного континента. В него вошла президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

Рейтинг Avance Media основан на нескольких критериях отбора: совершенство в области лидерства и производительности, личные достижения, репутация, приверженность к обмену опытом. Издание выбрало лучших африканских представительниц пола из 28 стран Африки.

Зевде заняла почетное место в категории «управление» рядом с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан. До назначения на должность лидера страны она исполняла обязанности специального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша при Африканском союзе.

Глава Эфиопии попала в рейтинг самых влиятельных женщин Африки
wikipedia.org  / Embassy of the United States, Dar es Salaam / Public Domain

В 2018 году Зевде, как и Сулуху в Танзании, стала первой женщиной-президентом Эфиопии по единогласному решению парламентского собрания. Однако, согласно законам страны, вся власть сосредоточена у премьер-министра Абия Ахмеда. Именно он занимается вопросами, связанными с республикой.

Ранее Ахмед совершил несколько рабочих поездок, связанных с текущей ситуацией в Эфиопии. Конфликт в Тыграе распространился на соседние штаты и вызвал сильный гуманитарный кризис. Премьер попросил у глав Уганды и Руанды помощи в восстановлении безопасности страны.

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африка эфиопия
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