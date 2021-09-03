Никто не спасет: армия получит полный карт-бланш после выхода Украины из «Минска-2»

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. Так он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что команда Владимира Зеленского «извивается как может» в попытках перевернуть минские договоренности, поэтому ее нельзя спускать с крючка.

«Этого крючка больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», — сказал Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

Политолог Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, таким образом Киев пытается проверить реакцию России, Германии и Франции — гарантов выполнения Минских соглашений.

«Мое мнение следующее: Украина не выполняет Минские соглашения со времен Петра Порошенко. Но официально они не заявляют о том, что отказываются от «минского протокола», однако выносят такие предложения на рассмотрение, которые нарушают комплекс мер и договоренности стран «нормандского формата». В данной ситуации Арестович как представитель офиса президента Зеленского, делая такого рода публичное заявление, скорее всего, хочет увидеть реакцию гарантов выполнения минских договоренностей — России, Франции и Германии», — сказал собеседник ФАН.

Политолог также сообщил: вполне вероятно, что Зеленский получил от Байдена «зеленый свет» на активизацию боевых действий в Донбассе.

«Возможно, были некие обсуждения ситуации в Донбассе между Байденом и Зеленским. Скорее всего, Байден отказался входить в расширенный формат по урегулированию ситуации, поскольку это ему сейчас не нужно. Но, наверное, он дал «зеленый свет» Зеленскому на активизацию военного конфликта. Я не исключаю, что президент Украины сделает следующее заявление: он не прямо скажет, что Киев выходит из Минских соглашений, а сообщит, что украинская сторона предлагает изменить формат переговоров, введя в него третьи страны. Но если не хотите, значит, вы во всем виноваты и не хотите разрешить конфликт мирным путем», — рассказал он.

Владимир Карасев считает, что для наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс у Киева уже все готово.

«Почему сегодня Украине так важно выйти из Минских соглашений? Потому что уже накоплено советское вооружение, поставленное из Чехии, Польши и Болгарии. Оно — уже на передовой, поставлено на баланс украинской армии. Соотношение сил было увеличено, по моим данным, 3,5–4 к 1 — преимущество украинской армии. Если брать военную стратегию, то если соотношение сил больше, чем 5 к 1, то уже можно начинать операцию даже против хорошо укрепленного противника», — указал эксперт.

Политолог также назвал еще одно обстоятельство, которое вынуждает Киев развязать войну в Донбассе — сложная политическая и экономическая обстановка на Украине.

«Есть еще одна причина, по которой Киеву выгодно возобновить военную фазу: не секрет, что Украина находится сегодня в катастрофическом и экономическом положениях, они распродают буквально все. По последней информации, они распродают когда-то крупнейший флагман советского машиностроения — завод «Большевик», который находится в городской черте Киева. Продают практически все, что есть. Украина залезла в долги, ей нечем отдавать кредиты, которые она взяла у ВМФ. Когда начнется горячая фаза в Донбассе, тогда будет легче объяснить населению, которое уже кипит и вот-вот выплеснется на улицы, что нужно защищать Родину, а не выступать. В таком ключе в свое время работал Порошенко», — считает политолог.

Эксперт добавил, что если киевские власти выйдут из минских договоренностей, то армия Новороссии получит полный карт-бланш, ее уже будет не остановить, а Украине никто больше помочь не сможет.

«Я думаю, что если Украина выйдет из Минских соглашений, то для жителей Донбасса и Народных милиций это — тоже выход из положения. Потому что было несколько лет неопределенности — когда бомбят и убивают мирное население, а ты не можешь ответить, поскольку связан минскими договоренностями. Это никого не устраивает. Если Украина выйдет из «Минска-2», то она аннулирует все договоренности, в том числе и в «нормандском формате». И тогда уже армию Новороссии никто не остановит. Кроме того, уже будет некого просить о пощаде, как это было под Иловайском и Дебальцево, поскольку США не будут влезать — им бы сейчас самим разобраться с Афганистаном, а также решить вопросы, касающиеся экономической войны с Китаем», — объяснил Владимир Карасев.

Резюмируя свой комментарий, он заявил, что обострение в Донбассе также может помочь Зеленскому запустить досрочные выборы.

«Могу спрогнозировать обострение ситуации в Донбассе осенью. Не исключаю, что ей попытается воспользоваться Зеленский, чтобы провести досрочные выборы. По моей информации из Верховной рады Украины, Зеленский активно рассматривает вопрос досрочных перевыборов, поскольку дальше он тянуть уже не может. Чтобы воплотить свой замысел в жизнь, ему и необходимо сделать более активной фазу войны в Донбассе», — резюмировал Владимир Карасев.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил, что на фоне ситуации, которая происходит в Афганистане, очень странно, что Украина просит у США помощи в урегулировании конфликта в Донбассе.