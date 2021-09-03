Артист Алексеев госпитализирован с психозом после кражи ребенка

Москва, 3 сентября. Известный российский актер Артем Алексеев, сыгравший роли в фильмах «Годунов», «Сердце матери» и других экстренно госпитализирован в Москве с психозом.

Артист получил эмоциональный срыв, из-за чего был срочно доставлен в больницу под наблюдение врачей. Актера подозревали в употреблении наркотических веществ, однако эти предположения не получили подтверждения после сдачи им анализов.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Алексеев выкрал собственную дочь у супруги и скрывался от семьи некоторое время. По данным СМИ, это произошло после ссоры с женой, из-за которой он ходил по городу с ребенком на руках. Звезде оказывают экстренную помощь в одной из клиник Москвы. Ближайшие дни он проведет в стенах медучреждения под четким наблюдением медиков.

Актер прославился съемками в сериалах и кинолентах «Улицы разбитых фонарей — 6», «Черный ворон», «Волшебник» и многих других.

Ранее сообщалось, что звезда «Голоса»1 Саша Круглова потратила крупную сумму на лечение в Болгарии, которую теперь пытается возместить от страховой службы.

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