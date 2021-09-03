Опытный грибник научил, как правильно собирать грибы и защищаться от зверей в лесу

О том, как правильно собирать грибы и вести себя при встрече с дикими животными, рассказал кандидат биологических наук и автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Гость отметил, что с точки зрения биологии есть волны жизни, когда численность тех или иных видов то увеличивается, то уменьшается. На северо-западе России бываю три волны. Первая, в июне, была неурожайной из-за сильной жары. То же самое было и во время второй. Третья же — выдалась намного лучше.

«Она должна была начаться с 20 августа, среднестатистически. Так это и произошло, то есть с 12 августа начались публикации в социальных группах о том, что появились у нас грибы. Вот сейчас идет пик третьей волны. И эта волна делится на слои. Сейчас заканчивается слой подосиновиков, начинается слой подберезовиков, грузди, опята, сыроежки — на подходе. В этом году много грибов третьей волны», — сообщил кандидат биологических наук.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник также призвал граждан повышать уровень «грибной грамотности». В этом им помогут масса сайтов и видеороликов. В частности, гость посоветовал YouTube-канал своего коллеги Николая Будника «Грибоведы». Там зрителей ждет масса полезной информации, в том числе и о правильном сборе грибов, и верном приготовлении.

Говоря о тихой охоте, Павел Глазков также отметил, что, по его мнению, ставить ограничения по количеству грибов, которые можно собрать в лесу, в нашей стране неуместно, потому что для некоторых людей это занятие служит источником заработка. В то же время специалист напомнил, что за сбор грибов в заповедниках предусмотрен штраф порядка нескольких тысяч рублей. Он также добавил, что сам по себе грибник вряд ли может нанести ущерб природе. Другое дело, когда на территорию приходит какая-либо фирма. Использование технических приспособлений может навредить грибам и растениям, а ведь для того, чтобы куст брусники дал урожай, должно пройти около 300 лет.

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Внес гость ясность и в вопросе правильного сбора грибов. По его словам, их можно и выкручивать, и срезать, и срывать руками с корнем. Многие думают, что если гриб вырвать, то в этом месте они расти не будут, но это заблуждение, потому что гриб — плодовое тело, которое образуется из грибницы. Она под землей, и человек ее не разрушает. Что же касается заготовки лакомства впрок, то тут не все так просто. Многие, например, предостерегают от консервирования этих плодов в домашних условиях.

«Это сверхосторожность, потому что веками наши предки консервировали. Здесь нужно обладать умением. Я сам лично угощаюсь грибами у тех, в ком уверен, потому что знаю случаи со смертельным исходом», — сказал кандидат биологических наук.

wikipedia.org / George Chernilevsky

Павел Глазков напомнил, что собирать грибы и ягоды вдоль трассы не стоит, поскольку они в себя вбирают свинец, продукты выхлопных газов. Заканчивается же грибной сезон с первыми заморозками.

Отдельное внимание автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» уделил тому, как вести себя в лесу при встрече с дикими животными. По его словам, самый идеальный способ избежать непрошенных гостей — издавать как можно больше звуков.

«Зашли в лес, покрикивайте, пойте, можно взять спортивный свисток с собой. Кстати, жители Камчатки всегда со свистками ходят, потому что там высокая численность бурового медведя. Поэтому максимально издаем звуков. Звери сами уйдут. У нас и кабаны водятся. Численность лосей сейчас увеличивается. За последние семь лет с 12 тысяч у нас численность лосей увеличилась до 20 тысяч», — сообщил Павел Глазков.

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Гость напомнил, что ударом копыта лось может пробить череп бурому медведю. Для человека это смертельно опасно. Он назвал универсальный способ уберечься от медведей и лосей. Так, нельзя сразу начинать убегать. В этом случае вы провоцируете животное к нападению. Не нужно проявлять агрессии, поворачиваться спиной, громко кричать. Достаточно разговаривать с животным.

«Мы отступаем аккуратно назад, потом нам визуально необходимо увеличиться в размере. Мы берем палку, поднимаем ее над головой, снимаем куртку с себя, растягиваем, поднимаем над собой. Можно на носочки встать. Что касается лосей, кабанов, медведей, они плохо видят, то есть видят только ваши очертания, и ваша задача — увеличиться в размере. ˂…˃ От лосей можно укрыться, не залезая на дерево, а можно вокруг дерева ходить, потому что лось не настолько динамичен в нападении», — подчеркнул эксперт.

В завершение Павел Глазков добавил, что следует быть осторожнее даже с ежами. Их вообще не нужно трогать. Они переносят бешенство, а под их иголками есть иксодовые клещи.

«Ежей нельзя молоком кормить. У них нет фермента, который расщепляет лактозу. Молоко вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта, и если вы два-три дня плотно ежика покормите молоком, то он может погибнуть», — предостерег кандидат биологических наук.

Ранее стало известно, что петербуржец нашел белый гриб-гигант весом в 576 граммов. Фотографией со своим трофеем, добытым недалеко от Санкт-Петербурга, грибник поделился в социальных сетях.