Банги, 3 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с представителями Специального уголовного суда (CPS).

Лидер страны проконтролировал реализацию реформ, призванных улучшить работу органа. Глава CPS Мишель Ландри Луанга рассказал лидеру республики о текущих планах действий суда:

«Мы оценили развитие сектора. Сейчас необходимо подвести итоги нашей работы и инициировать процессы, связанные с наказанием боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). С учетом прогресса, думаю, Специальный уголовный суд начнет публичные слушания к концу этого года.

Руководство CPS хочет поблагодарить Вас, господин Туадера, за твердую волю и сопровождение деятельности организации. Вклад правительства помогает нам в выполнении важной миссии по восстановлению справедливости».