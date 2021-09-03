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Лидер ЦАР проконтролировал оптимизацию деятельности судебного сектора республики
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Лидер ЦАР проконтролировал оптимизацию деятельности судебного сектора республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с представителями Специального уголовного суда (CPS).

Лидер страны проконтролировал реализацию реформ, призванных улучшить работу органа. Глава CPS Мишель Ландри Луанга рассказал лидеру республики о текущих планах действий суда:

«Мы оценили развитие сектора. Сейчас необходимо подвести итоги нашей работы и инициировать процессы, связанные с наказанием боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). С учетом прогресса, думаю, Специальный уголовный суд начнет публичные слушания к концу этого года.

Руководство CPS хочет поблагодарить Вас, господин Туадера, за твердую волю и сопровождение деятельности организации. Вклад правительства помогает нам в выполнении важной миссии по восстановлению справедливости».

Лидер ЦАР проконтролировал оптимизацию деятельности судебного сектора республики
pixabay.com  / qimono

Ранее Специальный уголовный суд посетил министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен. Он ознакомился с предложениями руководства ведомства по оптимизации работы органа.

«Мы обменялись мнениями. Они озвучили имеющиеся проблемы. Все замечания будут направлены в мой кабинет для рассмотрения на уровне руководящего комитета. Я буду присутствовать на первом слушании», — заявил Абазен.

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