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Ливию освободили от участия в соглашении ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи
Весь мир
Ливию освободили от участия в соглашении ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 3 сентября. Министр нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун поучаствовал в заседании стран ОПЕК+. Встреча состоялась в среду, 1 сентября, в формате видеоконференции.

На 20-й сессии участники обсудили состояние мирового нефтяного рынка и уровень запасов. Они рассмотрели степень приверженности стран обязательствам по согласованным темпам добычи. Стороны подтвердили предыдущую договоренность относительно ежемесячного увеличения производства на 400 тысяч баррелей в сутки.

Государства-члены международной организации освободили Ливию, Иран и Венесуэлу от участия в соглашении по сокращению производства. Решение связано с тяжелой обстановкой в странах. Их присоединение возможно в том случае, если они вернут нефтедобычу на стабильный уровень.

В завершение заседания участники договорились о том, что следующая министерская встреча состоится 4 октября.

Ранее, в ноябре 2020 года североафриканское государство объявило о намерении подключиться к сделке ОПЕК+. Это стало бы возможным при условии достижения стабильного производства в 1,7 млн баррелей в сутки.

На днях экс-глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла заявил о снижении добычи до 1,26 млн баррелей. Причиной названа изношенность инфраструктуры.

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