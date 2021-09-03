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Юрист Оганова рассказала, какие выплаты полагаются в России матерям-одиночкам
Экономика
Юрист Оганова рассказала, какие выплаты полагаются в России матерям-одиночкам
unsplash.com  /  Tanaphong Toochinda

, 3 сентября. Какую социальную поддержку могут получить матери-одиночки, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Наталья Оганова.

Так, с 1 июля стартовал прием заявок на получение социальных выплат одиноким мамам. Обратиться за пособием можно на портале «Госуслуги», а также в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР) по месту жительства. В зависимости от региона средний размер соцпомощи составит 4500 рублей.

«При назначении социальной помощи эксперты будут комплексно оценивать нуждаемость, то есть считать доходы семьи», — сообщила Оганова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вне зависимости от статуса матери ей также назначаются единовременные выплаты. Это пособие за постановку на учет на ранних сроках беременности, выплата при рождении ребенка, а также начисление на детей в возрасте от 3 до 16 лет, прочее.

В Минтруде РФ ранее сообщили, что со следующего года вырастет размер материнского капитала. Так, выплата на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, на второго — более 665 тысяч рублей.

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выплаты пособие соцподдержка матери-одиночки
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