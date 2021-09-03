Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 21:09
21:07
Экономика
Доля россиян с задолженностью по кредиту уменьшилась до минимума
21:06
Происшествия
Водителю фуры стало плохо за рулем в Ярославле
21:04
Весь мир
Ливанский проповедник провел службу на АЗС ради ночующих в очередях людей
21:03
Весь мир
ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
21:02
Политика
Политолог Ищенко спрогнозировал конец произволу Украины во внешней политике
21:02
Общество
Никто не спасет: армия получит полный карт-бланш после выхода Украины из «Минска-2»
21:02
Экономика
Омбудсмен Титов назвал высокую ставку ЦБ негативным фактором для бизнеса
21:02
Политика
Министры США и Украины подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве
20:59
Общество
Депутат Милонов отреагировал на выстрел прахом фаната на концерте диджея Tiesto
20:59
Весь мир
Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
Все новости

Алена Рапунцель из «Дома-2» вышла замуж за стриптизера

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:26
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель из «Дома-2» вышла замуж за стриптизера
instagram.com  /  @alenatoffi_official

Москва, 3 сентября. Участница скандального шоу «Дом-2» Алена Рапунцель вышла замуж за своего возлюбленного, стриптизера Илью Семина. Она поделилась с поклонниками кадрами с торжественной церемонии.

Рапунцель и Семин должны были пожениться в середине лета, но свадьбу перенесли. Пара сильно поссорилась и даже думала о разрыве отношений. Со временем влюбленным удалось помириться.

«Сегодня мы стали мужем и женой! Храни бог нашу семью!» — написала 24-летняя блогер в Stories в Instagram.

Роман Семина и Рапунцель длился около года. Отношения между ними были непростыми — пара рассталась со скандалом, а потом вновь сошлась. Рапунцель честно рассказала о предательстве спутника, которого она не могла принять после измены. Спустя время звезда «Дома-2» все же решила простить Семина и дать шанс на возобновление романтических отношений. Алена Рапунцель ждет от своего супруга ребенка.

В июле знаменитость сообщила, что избранник жестоко избил ее. Инцидент произошел в одном из кафе Владивостока. По словам очевидцев, Семин сбил с ног Рапунцель, а затем ударил ее несколько раз головой о землю.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алена Рапунцель из «Дома-2» вышла замуж за стриптизера
свадьба семин Рапунцель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru