Алена Рапунцель из «Дома-2» вышла замуж за стриптизера

Москва, 3 сентября. Участница скандального шоу «Дом-2» Алена Рапунцель вышла замуж за своего возлюбленного, стриптизера Илью Семина. Она поделилась с поклонниками кадрами с торжественной церемонии.

Рапунцель и Семин должны были пожениться в середине лета, но свадьбу перенесли. Пара сильно поссорилась и даже думала о разрыве отношений. Со временем влюбленным удалось помириться.

«Сегодня мы стали мужем и женой! Храни бог нашу семью!» — написала 24-летняя блогер в Stories в Instagram.

Роман Семина и Рапунцель длился около года. Отношения между ними были непростыми — пара рассталась со скандалом, а потом вновь сошлась. Рапунцель честно рассказала о предательстве спутника, которого она не могла принять после измены. Спустя время звезда «Дома-2» все же решила простить Семина и дать шанс на возобновление романтических отношений. Алена Рапунцель ждет от своего супруга ребенка.

В июле знаменитость сообщила, что избранник жестоко избил ее. Инцидент произошел в одном из кафе Владивостока. По словам очевидцев, Семин сбил с ног Рапунцель, а затем ударил ее несколько раз головой о землю.