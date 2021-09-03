«Физкульт-привет». Удар Медведева и как заглянуть в шлем пилота «Формулы-1»?

Что видят пилоты «Формулы-1» из-за лобового стекла болидов во время своих опасных гонок? Теперь этот эксклюзив доступен и зрителям передачи «Физкульт-привет». Мы раскроем секрет, как заглянуть в шлем легендарных гонщиков.

Сборная России по футболу сыграла вничью с хорватами в отборочном цикле Чемпионата мира 2022. Это был первый матч под руководством Валерия Карпина. Как прошла игра, сколько очков завоевала наша команда, и чего ждать от предстоящей встречи со сборного Кипра?

Вы узнаете уникальную историю человека, который из террориста, приговоренного к пожизненному заключению превратился в чемпиона Паралимпийских игр по баскетболу, а также о триумфальном ударе российского теннисиста Даниила Медведева на открытом чемпионате США по теннису «US Open 2021».

Специальный гость выпуска – игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов, он расскажет о триумфальном выступлении российской команды на Чемпионате Мира-2021 и чего игрокам стоили «золотые» медали, а также поведает о своем отношении к женскому пляжному футболу, и почему сборная Украины отказалась ехать в Москву на игры после тяжелого отбора. Самые интересные новости спорта - в новом выпуске передачи «Физкульт-привет!».