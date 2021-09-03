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Кристен Стюарт появилась на премьере фильма о принцессе Диане с новой стрижкой
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт появилась на премьере фильма о принцессе Диане с новой стрижкой
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Венеция, 3 сентября. Известная американская актриса Кристен Стюарт появилась на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля на премьерном показе фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».

На встрече с папарацци звезда подростковой драмы «Сумерки» предстала в элегантном образе. Для роли в фильме о принцессе Диане звезда перекрасилась в блондинку. Светлые локоны она мягко уложила, добавив легкие акценты с помощью естественного макияжа в золотых тонах.

Кроме восторга, пользователи в Сети высказали и недоумение. Для показа нового фильма Стюарт выбрала бирюзовый наряд французского модного дома Chanel. Полупрозрачный брючный комплект состоит из камисоли с резинкой на талии и брюк прямого кроя. Образ дополнен черным поясом и изящным чокером с розочкой в середине. Завершила лук актриса белыми туфлями на высокой шпильке. Фотографии были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте итальянского Vogue.

Многие фанаты назвали неуместным комплект из осенне-зимней коллекции бренда, посчитав, что модный дом по-настоящему не любит артистку.

«Chanel ненавидит ее по-настоящему. Иначе сложно объяснить этот костюм»;

«Такая шикарная прическа испорчена нелепым нарядом»;

«Выглядит хоть и по-настоящему странно, но весьма стильно!» — отметили пользователи соцсети.

Ранее в Сети появился первый тизер-трейлер предстоящей драмы о последних годах жизни принцессы Уэльской Дианы. Главную роль в картине сыграла Кристен Стюарт.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристен Стюарт появилась на премьере фильма о принцессе Диане с новой стрижкой
принцесса диана стюарт венецианский кинофестиваль сумерки
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