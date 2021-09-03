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Афганское сопротивление опровергло сообщения талибов о захвате Панджшера

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:23
Армия
Афганское сопротивление опровергло сообщения талибов о захвате Панджшера
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 3 сентября. Представители афганского сопротивления опровергли сведения о захвате мятежной провинции Панджшер боевиками «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Как сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на собственные источники в Афганистане, на территории Панджшера сейчас развернулись ожесточенные бои. При этом талибы все еще не смогли войти в Панджшерское ущелье.

На сегодняшний день Афганистан контролируют боевики движения «Талибан». Они захватили власть в республике, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. Панджшер сейчас остается единственным регионом Афганистана, который сопротивляется талибам.

Ранее стало известно, что боевики после провала переговоров с представителями сопротивления приняли решение начать военную операцию в провинции. Позднее появилась информация, что талибы все же установили контроль в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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