Расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили объекты «противника» на учениях под Калининградом

Калининград, 3 сентября. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» провели тренировку в рамках подготовки к масштабным учениям «Запад-2021» под Калининградом.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что стоящие на вооружении армейского корпуса Балтийского флота ОТРК совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности, преодолевая естественные препятствия и условно зараженные районы.

В ходе маневров ракетчики развернули «Искандеры» с марша на неподготовленных позициях, а также проверили работоспособность всех систем. После этого они нанесли ракетный удар по командным пунктам и узлам спутниковой связи условного противника. Отмечается, что в учениях было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что экипажи морской авиации Балтфлота РФ нанесли высокоточные бомбовые удары по мишеням на полигоне в Калининградской области. Маневры также проводились в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».