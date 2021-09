В Сан-Франциско горожанам заплатят за отказ от совершения преступлений

Сан-Франциско, 3 сентября. Власти Сан-Франциско обещают выплачивать 300 долларов в месяц горожанам, которые откажутся от совершения актов насилия с применением огнестрельного оружия.

Таким образом городские власти хотят бороться с участившимися случаями убийств в результате стрельбы: согласно официальной статистике, с начала года в Сан-Франциско зарегистрировано более 120 убийств с применением огнестрельного оружия, что вдвое превышает статистику за аналогичный период 2020 года.

San Francisco Paying People Not to Shoot Each Other

