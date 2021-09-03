В Сан-Франциско горожанам заплатят за отказ от совершения преступлений

Сан-Франциско, 3 сентября. Власти Сан-Франциско обещают выплачивать 300 долларов в месяц горожанам, которые откажутся от совершения актов насилия с применением огнестрельного оружия.

Таким образом городские власти хотят бороться с участившимися случаями убийств в результате стрельбы: согласно официальной статистике, с начала года в Сан-Франциско зарегистрировано более 120 убийств с применением огнестрельного оружия, что вдвое превышает статистику за аналогичный период 2020 года.

San Francisco Paying People Not to Shoot Each Other

There is a better solution libtards ???????? https://t.co/1b5zUdSL88 — StormWatch (@stormwatch27) September 3, 2021

Ожидается, что в пилотном проекте будут участвовать десять человек из групп риска. По заявлению официальных лиц, участников будут выбирать среди людей, которые имеют повышенный риск быть вовлеченными в перестрелку: как в качестве стрелков, так и в качестве жертв стрельбы. Они будут ежемесячно получать выплаты в размере 300 долларов за обещание не совершать преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия. Всем участникам эксперимента будут помогать персональные психологи.

Кроме базовых выплат желающие принять участие в программе могут получить дополнительные стимулы в размере 200 долларов за ежемесячные достижения определенных целей, которые перед ними будут ставить разработчики программы. Эти цели включают в себя успехи в работе, учебе или полезную социальную активность.

Помимо такого необычного шага, в снижении уровня преступности власти Сан-Франциско полагаются и на вполне традиционные меры: увеличение количества полицейских патрулей в наиболее криминогенных районах города.

/ Федеральное агентство новостей

Рост уровня преступности, который произошел в США в течение последнего года, стал проблемой подавляющего числа американских городов. Уровень насилия с применением оружия вырос многократно, а практически каждые выходные превращаются в стране в настоящее массовое побоище, количество жертв которого исчисляется десятками.