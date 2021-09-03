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Подозреваемого в убийстве педофила самарца отправили под домашний арест
Происшествия
Подозреваемого в убийстве педофила самарца отправили под домашний арест
pixabay.com

Самара, 3 сентября. Суд отправил под домашний арест на 1 месяц и 29 суток подозреваемого в убийстве мужчины, обвиненного в педофилии.

Накануне в поселке нашли тело мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Его смерть наступила из-за ранения ножом. В СК выяснили, чтоб убитый причастен к нескольким преступлениям, связанных с детьми.

По подозрению в убийстве мужчины был задержан отец одной из пострадавших. По некоторой информации, он узнал, что его приятель насиловал его дочь. В итоге он якобы пошел на преступление, чтобы наказать друга, а потом сдался в правоохранительные органы.

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