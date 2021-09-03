Глава Ростуризма назвал количество посетивших Россию в 2021 году путешественников

Владивосток, 3 сентября. Представители Ростуризма предоставили подробную статистику по количеству туристов, посетивших Россию с начала 2021 года и рассказали о планах на развитие Дальнего Востока.

Около 63 миллионов туристов совершили поездки по России с начала 2021 года. Об этом на площадке Восточного экономического форума рассказали представители пресс-службы Ростуризма.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, с начала года в российских отелях и гостиницах останавливались более 31 миллиона путешественников. Примерно такое же количество туристов прибывают в Россию на один день или путешествуют по стране не останавливаясь в средствах размещения.

Отдельно в Ростуризме отметили объем инвестиций, направленных на развитие туристической отрасли в регионах Дальнего Востока. Согласно предоставленной информации, в высокой степени проработки находятся проекты, чья стоимость достигает показателя в 95 миллиардов рублей. Потенциальный объем инвестиций же оценивается в 250 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, Ростуризм планирует запустить аналог программы Work&Travel на Дальнем Востоке. Это позволит привлечь молодежь к работе в этой части страны.