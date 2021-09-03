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Амрулла Салех опроверг сообщения о своем бегстве из Афганистана

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:30
Весь мир
Амрулла Салех опроверг сообщения о своем бегстве из Афганистана
Prt Scr youtube.com  /  Heinrich-Böll-Stiftung/CC BY-SA 2.0

Кабул, 3 сентября. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех опубликовал видеообращение, в котором заявил, что сообщения о его бегстве за рубеж не соответствуют действительности. Он также заявил, что сопротивление, организованное для противостояния «Талибану»1 (запрещен в РФ) в мятежной провинции, не намерено сдаваться.

«Сегодня пятница, 3 сентября 2021 года, 21:15 по местному времени. Я в Панджшерской долине. Сообщения о моем побеге из Афганистана абсолютно безосновательны. У нас было несколько встреч по поводу текущей ситуации [в регионе]. Несомненно, ситуация трудная, мы находимся под угрозой вторжения «Талибана». <...> Сопротивление не собирается сдаваться, оно не собирается поддаваться террористам, оно будет продолжено. Есть трудности, но я не улетел, я не сбежал», — заявил Салех.

Ранее представители «Талибана» заявили о полном взятии под контроль провинции Панджшер, которая на протяжении двух недель с момента захвата власти талибами в стране оставалась неподконтрольна группировке. 

На территории Панджшерской долины в середине августа было сформировано народное сопротивление, которое возглавил сын известного полевого командира Ахмад Масуд-младший. К нему присоединились вице-президент Салех, объявивший себя законным преемником бежавшего в ОАЭ экс-президента Ашрафа Гани, а также, по некоторым данным, маршал Абдул Рашид Дустум.

Сопротивление и «Талибан» вели переговоры о возможной сдаче региона, однако они не принесли видимых результатов. В конце августа Масуд-младший объявил, что ополченцы сложат оружие только при условии создания инклюзивного правительства. Договоренностей о его формировании достичь не удалось, после чего талибы начали наступление на провинцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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