Правоохранители нашли в Норвегии около ста артефактов древней Месопотамии

Осло, 3 сентября. Норвежские сотрудники полиции, занимающиеся экологическими и экономическими преступлениями, при обыске обнаружили артефакты древней Месопотамии.

По данным ведомства, правоохранители изъяли около ста старинных предметов. Среди них находилась клинопись и другие археологические объекты. Найденные артефакты входят в список культурного наследия.

Сокровища были переданы специалистам, которые определят их подлинность и происхождение. Они не исключают вариант, что старинные предметы были перевезены из Ирака контрабандой.

В середине июня этого года ученые обнаружили обломки двух судов с уникальными старинными артефактами в сингапурских территориальных водах, сообщал ФАН. На одном из них были зафиксированы изделия из китайской керамики. Второй корабль, скорее всего, был построен в Индии для торговцев. На нем перевозили предметы из китайской керамики, медных сплавов, стекла и агата.