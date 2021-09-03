В Ленобласти задержали закопавшего за гаражами собутыльницу злоумышленника

Санкт-Петербург, 3 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали мужчину, закопавшего свою 47-летнюю собутыльницу за гаражами. Женщину считали пропавшей без вести.

Поиски местной жительницы велись с августа 2020 года. Следствие установило, что в конце июля 50-летняя женщина была в гостях у своего приятеля в поселке Победа. Знакомые выпивали, когда вдруг у дамы случился припадок. Собутыльница задержанного упала и разбила голову о стол, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина не стал вызывать скорую, а умыл пострадавшую и положил на диван. Там женщина и скончалась, поскольку ей не оказали должную медицинскую помощь. После этого приятель покойной решил избавиться от трупа, для чего вынес тело за гаражи и закопал на свалке в Выборгском районе Ленинградской области. Злоумышленника задержали, в настоящий момент ведутся поиски тела женщины.