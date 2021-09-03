Президент Туниса раскрыл причастность парламентариев к хищению государственных денег

Тунис, 3 августа. Национальный лидер Каис Саид заявил, что ряд парламентариев и юристов разбогатели за счет государственных денег. Президент подчеркнул, что не позволит укравшим средства коррупционерам смешаться с властью.

«У жены адвоката есть состояние в 100 миллионов динаров (около 36 млн долларов), жилые комплексы и магазины, хотя она безработная», — объяснил глава страны в ходе встречи с представителями Тунисской ассоциации по правам человека.

Парламентарий получил полтора миллиона динаров (540 тысяч долларов), хотя работал на госслужбе, продолжил президент. По его словам, собственность такие чиновники регистрируют на супруг, а депутаты «зарабатывают» по 150 тысяч динаров в обмен на принятие главы в законе.

«Политики получали деньги подозрительным образом, шантажируя людей. Например, 100 тысяч динаров, чтобы предоставить иностранцу тунисское гражданство», — добавил Каис Саид.

Многие документы, которые подтверждали коррупцию, уничтожили в министерстве юстиции, в то время как некоторых из соучастников вообще удалили из файлов. Тунисский лидер отметил, что причастные предстанут перед справедливым правосудием.

«Одна группа людей замышляет нанести удар по президенту, в то время как вторая реализует то, что было запланировано», — сказал Каис Саид.

Президент подчеркнул, что не потерпит несправедливости или диктатуры, но пресечет неправомерные действия. Ранее глава страны отправил в отставку премьера Хишама Машиши, заморозил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и самостоятельно встал во главу исполнительной власти.

Каис Саид пообещал завершить преобразования в Тунисе без кровопролития, но по закону, который базируется на справедливости и свободе. Позже правящая партия «Ан-Нахда» признала ответственность за ухудшение ситуации в стране и заверила, что проанализирует и объективно оценит случившееся.