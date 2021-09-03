Иностранцы смогут оформить многократную визу в Россию

Москва, 3 сентября. Путешественники из других стран смогут оформить себе многократную визу в Россию. Постановление правительства РФ появилось на интернет-портале правовой информации.

Так, иностранцы смогут оформить себе однократную или двукратную визу на срок до трех месяцев, либо многократную на срок до шести месяцев, говорится в документе.

«Суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной туристической визе устанавливается в соответствии с абзацем третьим пункта 17 настоящего Положения», — сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что для получения полугодовой визы туристам необходимо иметь подтверждение туроператора, который состоит в едином федеральном реестре. А также нужна подтвержденная бронь номера в отеле.

Египетская туристическая электронная виза стала доступна еще 28 странам. Соответствующее постановление было принято во время заседания кабинета министров. Теперь в список входят 73 государства.