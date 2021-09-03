Сдавшая ЕГЭ девятилетняя девочка получила студенческий билет МГУ

Москва, 3 сентября. Девятилетняя жительница Москвы Алиса Теплякова стала студенткой факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Девочка в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем дисциплинам, среди которых профильная математика, информатика, биология и русский язык. В результате Алиса получила студенческий билет МГУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета психологии.

Обучение она начала вместе с другими студентами со 2 сентября. Представители факультета отметили, что готовы принять юную ученицу, если она пройдет вступительные экзамены. Однако девочке не удалось поступить на бюджет, поэтому отец заключил с университетом договор обучения на платной основе. Очные занятия Теплякова будет посещать с родителями.

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров ранее оценил возможность обучения Алисы Тепляковой в МГУ. Он считает, что понимание некоторых предметов основано на постепенном взрослении.