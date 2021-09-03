Разгневанные украинцы обрушились на назвавшую Львов «дырой» блогершу

Киев, 3 сентября. Граждане Украины в Сети адресовали львовской блогерше Карине Биде поток негативных комментариев за оскорбление ее родного города.

Девушка негативно высказалась о населенном пункте в Instagram. Блогерша вещала на отдыхе и пожаловалась, что скоро ей предстоит вернуться в «дыру» под названием Львов.

«Лежу, блин, прям такая грусть на меня навалила… Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру», — заявила она

Разгневанные украинцы обрушились на Карину Биду. Они начали оставлять комментарии с негативом на страничке блогера.

«В крестьянах ничего плохого нет, но крестьянин, возомнивший себя каким-то лордом это убого», — написали пользователи Сети девушке.

Украинцы предложили ей сменить место жительства, если не нравится родной город. Некоторые не согласились с мнением Биды и подчеркнули, о Львове отзываются только хорошо. Еще часть пользователей удивились негативному посылу девушки из-за ее владения украинским языком.

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