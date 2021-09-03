Пучков разочарован упадком морали, но социалистическую революцию устраивать не будет

Китайцы спасают своих детей и будущее страны, у них стоит поучиться решительности. Об этом ФАН рассказали знаменитый блогер Дмитрий Пучков и известный публицист Михаил Шахназаров, комментируя новость о запрете от китайских властей показывать по национальному ТВ женоподобных мужчин и праздных богатых знаменитостей, а также копаться во время шоу в подробностях интимной жизни людей.

Российский писатель, публицист и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков напомнил: все, что не запрещено, теперь разрешено.

«Китайцы в своей стране в соответствии своему законодательству имеют делать право все, что хотят. Относительно России — напомню, в нашей стране есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди детей. В этом свете непонятно, почему мы достаточно часто можем наблюдать на извечных телевизионных каналах, как полуголым мужикам в кожаных трусах и перетянутым ремнями вручают музыкальные премии. Так и должно быть или надо все-таки применять меры?» — задал вопрос публицист.

Собеседник ФАН отметил, что нужные законы в России есть, но работают они избирательно. В качестве примера он привел «талантливую исполнительницу Мадонну», шоу которой на территории нашей страны, по словам публициста, вызвали у него много вопросов.

«Тиктокер разбил ради просмотров Bentley? Это же его машина… Главное, чтоб правил дорожного движения не нарушал! У нас объявлена свобода, богатые люди могут делать что угодно с оглядкой на закон. Статьи «Тунеядство» больше не существует. Можно не работать, напоказ сорить деньгами и получать любые удовольствия. Что до морали, «моральный кодекс строителя коммунизма» давно выброшен на помойку, он стал неинтересен!» — с сарказмом сказал известный блогер.

Дмитрий Пучков признался, что приветствовал бы возврат к социализму, но, по его словам, «участвовать в революциях не собирается».

vk.com / Михаил Шахназаров

Журналист и публицист Михаил Шахназаров убежден, что России необходим опыт Китая на внутреннем идеологическом фронте.

«Вы же понимаете, что если мы последуем примеру Китая, то придется закрыть почти все российские телевизионные каналы! Если говорить серьезно — китайцам можно только позавидовать. Надо учиться такой решительности при наведении порядка в головах граждан и в своей стране. Власти Китая, к примеру, ограничили время компьютерных игр для детей, маленьким китайцам можно играть по одному часу в пятницу, субботу и воскресенье. В Китае борются за здоровье и нормальную психику подрастающего поколения», — заявил Шахназаров.

Собеседник ФАН признался, что его друзья из Восточной Европы, приехавшие в гости в Россию, были шокированы вседозволенностью и тематикой телевизионных программ. Они сказали, что дома такое невозможно: народ бы пошел громить телеканалы.

«Первый парад секс-меньшинств в Москве прошел на премии известнейшего музыкального канала, Следственный Комитет отреагировал, но со временем активность правоохранителей сошла на нет. Еще больше угнетает, что современную молодежь от этого уже не воротит. Это страшно. К сожалению, в России слишком много свобод, которые заинтересованные люди используют в выгодном им направлении, и это не способствует оздоровлению общества. У нас много разговоров, но решительные меры не принимаются!» — отметил писатель.

Собеседник ФАН напомнил слова министра Обороны России, Сергея Шойгу о том, что наше общество разлагается изнутри, и это — угроза. Михаил Шахназаров подчеркнул, что руками тех, кто демонстрирует тлетворный образ жизни на экранах, разрушается наша страна. Он добавил, что все это творится не просто так, по мнению журналиста, у подобных деятелей есть западные кураторы, и многим из них хорошо приплачивают. Известный публицист уверен: для спасения общества и страны надо закручивать гайки! Помимо семейного воспитания, которое формирует внутренний мир ребенка, в информационном пространстве необходим жесткий контроль государства.

Ранее ФАН рассказал, почему «борьба с памятниками» является свидетельством разрушения государства.