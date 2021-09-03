Самойлова и Джиган за ночь сделали ремонт в комнате дочери-именинницы

Москва, 3 сентября. Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган показали подписчикам необычный подарок для дочери Леи в честь дня ее рождения. Заботливые родители преобразили ее спальню всего за ночь.

Возлюбленная рэпера Джигана Оксана Самойлова регулярно делится с фанатами забавными и трогательными моментами из жизни многодетной семьи. Недавно звезды отпраздновали день рождения средней дочери Леи, которой исполнилось семь лет. В честь этого события родители приготовили необычный подарок: всего за одну ночь они сделали масштабный ремонт в спальне ребенка. Позднее Самойлова похвасталась результатом в Instagram.

Судя по кадрам, Лея должна была остаться в восторге от преображения своей спальни. Новый дизайн комнаты был выполнен в стиле дома принцессы. Однако в спальне также нашлось место для нарисованных акул и даже одной плюшевой. По словам Самойловой, дочь обожает этих морских обитателей. Кроме того, она уже давно просит у родителей подарить ей настоящую акулу.

Счастливые родители были рады, что дочери понравился подарок. Даже ее старшая сестра осталась под впечатлением от экспресс-ремонта.

Недавно Лея впервые пошла в школу. Журналисты выяснили, сколько Джиган заплатил за год образования дочери.