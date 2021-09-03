Доктор экономических наук объяснил падение российского образования в мировых рейтингах

Санкт-Петербург, 3 сентября. Российские вузы стали падать в позициях в мировых рейтингах. Директор СЗИУ РАНХиГС и экономист Владимир Шамахов назвал истинную причину этой тенденции.

На пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждался вопрос, посвященный окончанию приемной кампании в петербургские вузы. В частности, был поднят вопрос, связанный с причинами отказа иностранных студентов приезжать учиться в Россию. По словам Шамахова, в Россию отправляются студенты, которые хотят изучать русский язык.

«Проблема только в том, что у нас по-прежнему слабые знания иностранных языков. К нам едут те, кто хочет изучать русский. Потому что обучение в России на английском — это заведомо проигрыш тому, что они могут получить у себя», — пояснил доктор экономических наук.

Эксперт отметил, что высокие позиции у тех вузов, преподаватели и научные сотрудники которых часто публикуются и цитируются за рубежом. Для этого необходимо писать научные статьи на английском языке. Шамахов сравнил ситуацию с образованием в России с положением рубля, которое сильно занижено.

Владимир Шамахов ранее рассказал о популярных направлениях у российских студентов. По его словам, чаще всего студенты подавали документы на специальности «Реклама и связи с общественностью» и «Юриспруденция и экономическая безопасность».