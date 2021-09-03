Израиль продал ОАЭ долю в газовом месторождении «Тамар» за 1 млрд долларов

Тель-Авив, 3 сентября. Израильский конгломерат Delek Group продает свою долю в газовом месторождении «Тамар» энергетическому отделению суверенного фонда Абу-Даби. Соответствующее соглашение было заключено сторонами еще весной текущего года, однако для его реализации требовалось разрешение официальных властей Тель-Авива.

Delek Drilling, дочернее подразделение Delek Group, полностью передает эмиратской Mubadala Petroleum свою часть в предприятии размером в 22%. Сумма сделки составит 1 млрд долларов.

Mubadala Petroleum's near $1b deal for 'Tamar' gas field stake is biggest since UAE-Israel accord https://t.co/tx9HXSVtCx#gulfnewsbiz — Gulf News Business (@GulfNewsBiz) September 3, 2021

Решение о продаже активов израильская компания приняла из-за требований правительства страны. Тель-Авив не позволяет своим организациям получать слишком большой контроль над энергоресурсами государства, а Delek Drilling уже владеет долей в крупнейшем израильском месторождении «Левиафан» (22,67%).

Партнерами ОАЭ по добыче станут корпорация Chevron, являющаяся оператором платформы (25%), компании Isramco (28,75%), Tamar Petroleum (16,75%), Dor Gas Exploration (4%) и Everest (3,5%). Участие Абу-Даби в работе месторождения принесет выгоду не только аравийским компаниям, но и самому проекту, который ранее сталкивался со сложностями поставок в некоторые государства из-за участия Тель-Авива. Например, решение о запрете импорта израильского топлива в прошлом году принял парламент Иордании.

Потенциальная мощность месторождения «Тамар» позволяет добывать около 11 млрд кубометров природного газа в год, чего достаточно не только для полного покрытия внутренних потребностей Израиля, но и для экспорта в соседние страны и Европу. Оценочно его начальные резервы составляют около 300 млрд кубометров.

“Israel &United Arab Emirates reached a historic peace deal Thurs.. lead to full normalization of diplomatic relations between the 2 in an agreement that US Pres Trump helped broker.” ????????????????Israel &UAE reach historic peace deal, Israel to suspend annexation https://t.co/OHo310fKYZ — texasgirl (@1929home) August 13, 2020

Договор Delek Drilling и Mubadala Petroleum является крупнейшей сделкой между еврейским и арабским государствами с момента подписания Авраамского договора в 2020 году при посредничестве США. Этот документ был направлен на нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ. Впоследствии в рамках укрепления двухсторонних связей обе страны обменялись послами и провели ряд переговоров по расширению сотрудничества в различных областях.