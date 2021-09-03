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Журналист Семченко рассказал об американском ультиматуме Украине
Политика
Журналист Семченко рассказал об американском ультиматуме Украине
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 3 сентября. США останутся партнером Украины лишь при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это является американским «ультиматумом» для страны.

По словам автора украинского издания «Обозреватель» Виталия Семченко, соответствующий ультиматум является ключевой предпосылкой для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах власти Украины.

«Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада», — подчеркнул колумнист.

Помимо этого, Семченко отметил, что Вашингтон дал украинскому руководству важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. Также журналист добавил, что в ближайшее время лидер государства Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Семченко отметил, что Соединенные Штаты «продолжают внимательно следить за этим процессом».

«В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом», — подчеркнул Семченко.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия обязана стать такой же свободной и демократической как Украина. Об этом он рассказал во время визита в США.

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Все новости / Политика / Журналист Семченко рассказал об американском ультиматуме Украине
украина сша семченко
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