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Американский инвестор назвал «сумасшедшей идеей» хранение сбережений в долларах
Экономика
Американский инвестор назвал «сумасшедшей идеей» хранение сбережений в долларах
Global Look Press  /  Kostis Ntantamis / ZUMAPRESS.com

Москва, 3 сентября. Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил об опасности хранения сбережений в долларах США.

В интервью, которое взял помощник президента России Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новое знание», инвестор назвал «сумасшедшей идеей» держать все в долларах. В ближайшие годы, по его словам, ситуация с нулевой процентной ставкой вряд ли изменится.

«Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США», — отметил Далио.

Федеральная резервная система США в настоящее время вынуждена продавать облигации в больших количествах, чтобы уберечь экономику страны от негативных факторов. Если доходность облигаций не вырастет, начнется их распродажа. Такой расклад спровоцирует экономический кризис, подытожил американский эксперт.

Центробанк РФ ранее установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Так, курс доллара достиг 72,8545 рубля, а евро — 86,5366 рубля.

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доллар инвестиции Bridgewater Associates
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