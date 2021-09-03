Обмеление водохранилища позволило найти затопленную деревню в Ираке

Появление руин деревни и здания бывшей школы, затонувшей 36 лет назад вызвало ностальгические чувства у жителей этих мест. Многие горожане помнят, как здесь кипела жизнь, но в 1985 году была построена дамба, которую затопили.

«Мы, жители этой провинции, мы родом из этого района. Когда-то это было чудесное место, детьми мы часто прибегали сюда. Я помню, как здесь когда-то строили плотину, чтобы поддержать сельское хозяйство. Затем эти места затопили», — вспоминает Тиаб Зубаир.

Стены бывшей школы покрылись удивительными раковинами. После обмеления они высохли, сформировав красивую структуру руин. Горожане стали приходить сюда, чтобы полюбоваться чудом природы и сделать красивые фотографии.

«Меня удивил внешний вид этих стен, вы только посмотрите на эти красивые раковины. Какая интересная структура, будто элегантная картина, написанная рукой очень опытного художника», — дивится писатель и исследователь Амджад Убайда.

Название Дахук на курдском языке означает «малая деревня». Эта иракская провинция населена в основном курдами и ассирийцами. Дахук четвертый по величине город в Иракском Курдистане, он находится на высоте 585 метров над уровнем моря, в 470 км от Багдада.