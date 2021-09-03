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Обмеление водохранилища позволило найти затопленную деревню в Ираке
Общество

Появление руин деревни и здания бывшей школы, затонувшей 36 лет назад вызвало ностальгические чувства у жителей этих мест. Многие горожане помнят, как здесь кипела жизнь, но в 1985 году была построена дамба, которую затопили.

«Мы, жители этой провинции, мы родом из этого района. Когда-то это было чудесное место, детьми мы часто прибегали сюда. Я помню, как здесь когда-то строили плотину, чтобы поддержать сельское хозяйство. Затем эти места затопили», вспоминает Тиаб Зубаир.

Стены бывшей школы покрылись удивительными раковинами. После обмеления они высохли, сформировав красивую структуру руин. Горожане стали приходить сюда, чтобы полюбоваться чудом природы и сделать красивые фотографии.

«Меня удивил внешний вид этих стен, вы только посмотрите на эти красивые раковины. Какая интересная структура, будто элегантная картина, написанная рукой очень опытного художника»,   дивится писатель и исследователь Амджад Убайда.

Название Дахук на курдском языке означает «малая деревня». Эта иракская провинция населена в основном курдами и ассирийцами. Дахук четвертый по величине город в Иракском Курдистане, он находится на высоте 585 метров над уровнем моря, в 470 км от Багдада.

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ирак руины старинная деревня
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