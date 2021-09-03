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Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
Наука
Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
wikipedia.org  /  Tkx/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 сентября. Международный коллектив геологов предупредил о возможном извержении дремлющего супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии.

Специалисты из США, Германии, Австралии и Индонезии выявили признаки, которые свидетельствуют о накоплении магмы в недрах супервулкана Тоба. Об этом говорит постепенное увеличение купола застывшей лавы в вулканической кальдере. Результаты научной работы опубликованы в издании Communications Earth & Environment.

Исследователи проанализировали изотопный состав магмы по содержанию аргона и гелия в минералах. Это позволило определить возраст слоев вулканической породы. Результаты показали, что извержения происходили примерно раз в 17 тыс. лет. При этом вулкан сохранял активность в промежутках между ними. Это опровергло версию о том, что супервулканы не опасны между крупными извержениями.

Выброс пепла ранее произошел на вулкане Шивелуч, расположенном на Камчатке. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

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