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Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 19:23
Технологии
Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»
wikipedia.org  /  NASA

Москва, 3 сентября. Российский космонавт Петр Дубров прокомментировал переход с борта Международной космической станции на новый модуль «Наука», назвав этот процесс историческим моментом.

Дубров вместе со своим коллегой Олегом Новицким в пятницу, 3 сентября, совершают выход в открытый космос для подключения модуля к электропитанию.

«Исторический момент - первый захват поручня», — сказал космонавт во время трансляции переговоров, которую ведет Роскосмос.

Запуск модуля «Наука» в космос состоялся 21 июля, а уже спустя восемь дней он причалил к Международной космической станции. После стыковки у модуля произошло незапланированное включение двигателей, что повлекло за собой временную потерю ориентации МКС. Роскосмос уже создал комиссию для выяснения причин произошедшего. При этом генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что инцидент на нанес ущерба станции.

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россия мкс роскосмос дубров
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