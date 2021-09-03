В ОСК назвали сроки передачи ВМФ России новых подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»

Москва, 3 сентября. Подводные лодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца текущего года будут переданы ВМФ России, заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

В интервью информагентству «Интерфакс» Рахманов подтвердил, что российский флот до конца 2021 года получит один атомный ракетный крейсер «Князь Олег» и одну многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Новосибирск». По его словам, в настоящее время обе субмарины проходят испытания в море.

Он также заявил, что в следующем году еще две подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» выйдут на испытания. Рахманов подчеркнул, что корпорация задумала строительство целой серии субмарин проекта 885.

Стоит отметить, что в настоящее время в состав ВМФ РФ входит всего одна АПЛ проекта «Ясень-М» — «Казань». Еще семь боевых единиц находятся на разных стадиях строительства на предприятии «Севмаш».