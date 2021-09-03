Карибские особняки, ВНЖ и инвестиции во «вторую Родину»: что скрывает депутатская чета Чирковой и Черненко

Элитная недвижимость, вид на жительство в Доминиканской Республике и сын — вот лишь малая часть айсберга, который на протяжении долгих лет пытались скрыть кандидаты в Государственную думу Ирина Чиркова и Олег Черненко. Доказательства, опубликованные в расследовании нашей редакции, могут привести к отстранению кандидатов от выборов и лишению действующих депутатских мандатов.

В сентябре стартуют выборы в Госдуму. Свою кандидатуру в качестве депутата будет защищать Ирина Чиркова, которая получила свой действующий мандат в октябре 2020 года, когда ЦИК передал ей полномочия от перешедшей в Совфед Ольги Епифановой. Думское кресло в Москве ей досталось после неудачной попытки стать губернатором Архангельской области, где остался близкий ей депутат Олег Черненко, занимающий в данный момент должность зампредседателя городской думы.

В сентябре 2021 года Чиркова стремится вновь получить депутатский мандат в Госдуме, выдвигаясь от партии «Справедливая Россия» по Архангельскому одномандатному избирательному округу №73. Черненко, в свою очередь, также стремится занять место в Государственной думе, выдвигаясь от 72-го округа.

С Черненко Чиркову связывает не только политическая карьера, но и крепкие семейные узы. В распоряжении нашей редакции оказались документы, подтверждающие, что у депутатов имеются сын, рожденный в Доминиканской Республике, два элитных особняка, а также вид на жительство (ВНЖ) в стране Карибского бассейна. Все это они тщательно скрывали на протяжении более восьми лет, ведь правда могла бы внести коррективы в их политические амбиции.

Цена «любви к Родине» для Ирины Чирковой

Свои политические взгляды Чиркова никогда не стеснялась высказывать публично. Будучи архангельским депутатом, она неоднократно выражала обеспокоенность за «свой народ» и «свою Родину». Громкие популистские высказывания звучали, и когда она стала депутатом Госдумы.

«В любом случае мои избиратели останутся под моей депутатской «опекой». Кстати, никуда уезжать со своей семьей из Архангельска я по-прежнему не собираюсь. Поморье — моя родина, моя душа... Многие увидели во мне надежду на перемены, борьбу за истинные народные интересы. И это для меня было и останется бесценным», — заявляла Чиркова.

Как оказалось, цена всему этому все же есть. К примеру, возможность жить в Европе или США, а также дорогостоящие особняки в Доминиканской Республике, но об этом чуть позже. Как же на деле настолько «любящая Родину» и радеющая за жителей Архангельска Чиркова относилась к своей депутатской деятельности, наглядно показывает отсутствие вовлеченности в решение городских проблем.

Ирина Чиркова до 2013 года состояла в партии ЛДПР, но была исключена за систематическое отсутствие на заседаниях, а также за якобы хищение партийных средств. Вот что о Чирковой в 2013 году сказал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко:

«Она фактически не выполняет обязанности с начала работы Госдумы этого созыва в 2011 году. Чиркова появилась максимум на пяти заседаниях, не принимает участие в работе комитета по делам семьи, детей и женщин, хотя зарплату исправно получает», — заявил Диденко.

Выяснилось, что в 2012 году она фактически пропала, о ее местонахождении не знали даже однопартийцы. По имеющимся у нас данным, в этот период она находилась в Доминиканской Республике, но не просто на отдыхе. В июле 2012 года у нее там родился сын. В связи с чем для рождения ребенка была выбрана именно эта страна, мы расскажем далее.

Рождение ребенка в Доминиканской Республике

Согласно имеющимся у нас документам, в июле 2012 года Чиркова родила сына от Олега Черненко. Это подтверждается выданным семье свидетельством о рождении. Вот только регистрация ребенка, как и брак с Черненко, оставались втайне для российской общественности. Поскольку в Доминикане нет российского посольства, на выдачу свидетельства о рождении ребенка, как и на заключение брака, депутаты в сентябре 2012 года были вынуждены приехать в российское посольство в Венесуэле. Об этом говорят отметки в свидетельстве о рождении.

Федеральное агентство новостей /

Сын получил имя Валентин, при этом фамилия ребенку досталась от матери. Так почему же для рождения ребенка депутатская чета решила выбрать Доминикану? Первостепенный плюс — Валентин Олегович Чирков получил возможность стать гражданином Доминиканской Республики по рождению. Важнейшие преференции получили и его родители — временный вид на жительство на территории Доминиканы. Мы подтвердили, что ВНЖ до сих пор имеется как у Чирковой, так и у Черненко.

Федеральное агентство новостей /

Однако вовлеченность депутатской семьи в жизнь фактически на «второй Родине» проявилась не только в создании полноценной семьи, но и в приобретении дорогостоящей недвижимости в элитном районе Баваро, где проживают преимущественно русскоговорящие. Это подтверждается на сайте Посольства РФ в Венесуэле.

«В последние годы на территории ДР сформировалась внушительная колония российских соотечественников, численность которой насчитывает порядка 5–6 тыс. чел. Основными местами их компактного проживания являются курортные районы Пунта-Кана/Баваро, Пуэрто-Плата и Самана», — говорится на сайте дипведомства.

По нашей информации, семья Черненко и Чирковой проживает как раз в Баваро, причем имеет свой собственный особняк возле гольф-поля. Решив проверить данные сведения, мы нашли собственников домов в этом районе. Учитывая, что в нем проживают преимущественно русскоговорящие, через социальную сеть Facebook нам удалось определить и связаться с владельцем особняка, который находится фактически напротив дома Черненко. В разговоре с нашим журналистом он подтвердил, что Черненко раньше проживал в соседнем с ним особняке на постоянной основе, причем совместно с семьей.

Федеральное агентство новостей /

Получив снимки местности, где проживает наш собеседник, и уточнив точное местоположение дома Черненко, мы выяснили, что выстроенный депутатом особняк куда больше и солиднее всех остальных возле гольф-поля.

Федеральное агентство новостей /

Красивый двухэтажный особняк площадью более 200 кв. м, находящийся в элитном районе Баваро возле гольф-клуба. На заднем дворе располагается личный бассейн, имеется гараж на два автомобиля и ухоженные зеленые деревья на территории. Стоимость такой недвижимости оценивается в 300–350 тысяч евро.

Решив проверить информацию о доме в официальных источниках, выяснилось, что данного особняка нет на территориальном плане. Он не зарегистрирован в кадастровой палате Доминиканы, поскольку до сих пор не достроен. На плане отчетливо видно наличие лишь восьми строений в данном районе возле гольф-клуба. Регистрировать особняк Олегу Черненко в связи с незавершенностью строительства не пришлось, поэтому и подтвердить его право собственности на данный момент не удастся.

Федеральное агентство новостей /

Однако на общем плане видно, что особняков девять, и тот, на который указал наш собеседник, часто видевший Черненко с семьей, гораздо больше остальных и отличается по внешнему виду. Это абсолютно новый и еще не достроенный особняк, что объясняет отсутствие записей о Черненко в качестве владельца.

Федеральное агентство новостей /

Обращаясь в органы регистрации недвижимости, мы не смогли определить собственника белого двухэтажного особняка площадью 200 кв. м, в котором проживала семья Черненко и Чирковой, но нам удалось обнаружить еще один особняк, который принадлежит депутату и находится всего в четырех километрах от первого, в том же районе Баваро, в провинции Ла-Альтаграсия. В нашем распоряжении оказались документы о приобретении Олегом Черненко права собственности на указанное недвижимое имущество в Доминикане.

Федеральное агентство новостей /

Мы сделали фотографии и этого особняка, принадлежащего Черненко в Доминиканской Республике.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Красивый двухэтажный особняк с бассейном на заднем дворе и озелененной территорией с пальмами. Согласно официальным документам, жилая площадь особняка составляет 71,66 кв. м, но, как видно по фотографиям, его общая площадь равна примерно 200 кв. м с учетом гаража на два автомобиля и большой мансарды. Номинальная стоимость подобной недвижимости, согласно открытым источникам, составляет примерно 250–300 тысяч евро.

Поскольку данный район является элитным и находится под тщательной охраной, сфотографировать внутреннее убранство нам не удалось. Мы обратились к местному риелтору с просьбой подыскать нам похожий вариант особняка. По его словам, позволить себе такое жилье могут только довольно обеспеченные люди, поэтому и интерьер в домах в этом районе составляется из дорогих предметов быта. Вот лишь примерные варианты интерьеров в соседних особняках, которые нам показал риелтор.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

По словам риелтора, в среднем стоимость подобного особняка с хорошим интерьером варьируется от 350 до 400 тысяч евро. На какие средства Черненко смог приобрести вероятно сразу два особняка общей стоимостью порядка 700 тысяч евро, остается загадкой, ведь по декларациям о доходах его заработок за 2020 год составил чуть больше 500 тысяч рублей. До этого показатель официального задекларированного дохода не превышал и 400 тысяч рублей в год.

Учитывая наличие имущества, в котором Черненко проживал с семьей, не исключено, что семья депутатов могла также инвестировать в государственные облигации Доминиканы, что дает различные преференции, в том числе более лояльное отношение финансовых и надзорных органов.

Чтобы избавиться от различных «заморочек» и оставить втайне наличие особняков в зарубежной стране, в рамках учрежденной в Доминиканской Республике программы предусматривается вложение порядка 200 тысяч долларов (около 12 млн рублей) в гособлигации. Подтверждений инвестирования российскими депутатами в свою «вторую Родину» в связи с ограничениями местного законодательства нам добыть не удалось, однако отдельные механизмы и события позволяют говорить об использовании Черненко и Чирковой банковской системы страны в своих целях.

Почему именно Доминикана?

В рамках туризма Доминиканская Республика выступает популярным направлением для россиян, но для семьи Черненко-Чирковой, получившей вид на жительство за счет рождения ребенка, границы возможностей существенно расширились. Законодательство Доминиканской Республики с появлением ВНЖ предусматривает свободный доступ к финансовой и банковской системам, открытие и ведение бизнеса, отсутствие необходимости в визах. Но главными достоинствами можно по праву считать возможность сына Валентина в короткие сроки (всего за два года) получить гражданство Испании.

Поскольку Доминиканская Республика является бывшей испанской колонией, для получения гражданства сыну депутатов теперь необходимо лишь два года прожить на территории Испании, после чего ходатайствовать о выдаче гражданства. Важным уточнением является то, что после становления ребенка гражданином, у прямых родственников также появляется право претендовать на процедуру «воссоединения с семьей». Другими словами, в случае получения испанского гражданства Валентином, его мать и отец через некоторое время также смогут претендовать на гражданство и иметь возможность для переезда в Европу.

Кроме того, получение вида на жительство в Доминиканской Республике облегчает процедуру получения американской визы на десять лет. При этом нет необходимости получения ВНЖ непосредственно в США. Можно посещать страну, получать выгодную площадку для развития и использования финансовых инструментов. Однако главное достоинство — возможность вести бизнес, открывать на американской земле представительство зарубежных компаний, учрежденных, в том числе, в Доминиканской Республике, что приводит к получению грин-карты — вида на жительство в США.

Проще говоря, непримечательный с виду ВНЖ в Доминиканской Республике дает огромное количество финансово перспективных возможностей в Европе и США.

Учитывая наличие дорогостоящей недвижимости, которую депутаты усердно пытались скрыть от глаз российской общественности, оплачивать коммунальные счета и прочие услуги с открытых в России банковских счетов они бы не рискнули. Мы решили использовать технические инструменты для проверки наличия счетов в банках Доминиканы, оформленных на Черненко и Чиркову.

Использовав данные об удостоверениях личности «Cedula» депутатов, указанные в справке о наличии ВНЖ, мы попытались «восстановить доступ» в системе бизнес-банкинга BHD. Без пароля войти в кабинет не удалось, однако информация по восстановлению пароля была отправлена на электронную почту, указанную при регистрации. Это показывает, что пользователь с таким номером «Cedula», как у Чирковой, зарегистрирован в системе и, возможно, имеет банковский счет.

Вероятно, именно с него идет оплата платежей, которые требуются на содержание двух особняков. Принимая во внимание, что недвижимость оформлена на Черненко, в его распоряжении также могут иметься счета в зарубежном банке. Но вот откуда на эти счета поступают средства, учитывая несоразмерно малый заработок депутатов, остается важнейшим вопросом.

Федеральное агентство новостей /

Принимая к сведению все обстоятельства и фактические данные, можно предположить, что запутанная схема с рождением ребенка в Доминикане, покупка особняков, открытие банковских счетов и получение вида на жительство могут использоваться Черненко и Чирковой в качестве перспективы для вывода средств из России и возможности через несколько лет перебраться в Европу или США. Ведь очевидно, что депутаты зарабатывают куда больше, чем указано в их официальных декларациях о доходах.

Использование данной запутанной схемы отчасти подтверждается тем, что после оформления всех необходимых бумаг в Доминикане семья решила изменить свое положение. В 2019 году, вместе с получением российского свидетельства о рождении сына, они расторгли брак, при этом Олег взял свою прежнюю фамилию «Черненко». Такую же фамилию получил и сын, став Валентином Олеговичем Черненко.

Федеральное агентство новостей /

В выписке из органов записи актов гражданского состояния указан номер свидетельства о заключении брака, зарегистрированного Консульским отделом Посольства РФ, а также отметки о смене фамилии ребенка, произошедшей в связи с расторжением брака между Черненко и Чирковой. Другими словами, на данный момент официально супруги не связаны, хоть и имеют совместного ребенка.

Последствия для политической карьеры

Вид на жительство в Доминиканской Республике Ирины Чирковой и Олега Черненко является прямым нарушением российского законодательства «О выборах депутатов Госдумы» (п. 7 ст. 4 ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ). Нарушает это и 97-ую статью Конституции. При рассмотрении данного вопроса уполномоченными органами оба депутата должны сложить свои полномочия и вовсе прекратить депутатскую деятельность.

Наличие счетов в зарубежных банках также является грубым нарушением ст. 99 ФЗ «О выборах депутатов Госдумы» и должно повлечь отказ регистрировать Черненко и Чиркову в качестве кандидатов на получение депутатского кресла. На данный момент амбиции «семьи депутатов» связаны с выборами в Госдуму. Черненко выдвигается по Архангельскому одномандатному избирательному округу №72, а Чиркова, в свою очередь, от 73-го округа. Очевидно, что ЦИК должен не только отозвать у них действующие мандаты, но и закрыть дорогу в Государственную думу на грядущих выборах.

Попытка скрыть наличие сына и недвижимости в Доминиканской Республике также не останется без внимания. Ведь депутат, исполняющий должностные обязанности, должен соблюдать систему отчетности о своих доходах, которые имеют публичный характер. Из анализа представленных Чирковой справок о доходах за 2015–2018 года следует, что в указанный период сведений о супруге, как и соответствующую декларацию на него, депутат не подавала. Кроме того, в декларации за 2017 год отсутствуют и сведения о свидетельстве о рождении несовершеннолетнего сына. Невыполнение указанных требований могло бы являться основанием для досрочного прекращения полномочий Чирковой как депутата Архангельского областного Собрания депутатов.

Кроме того, в отношениях Чирковой и Черненко имеются взаимовыгодные соглашения в рамках исполнения предвыборных услуг, в результате которых происходили нарушения, которые также должны быть рассмотрены уполномоченными органами. Деньги на предвыборную кампанию Чиркова получала от фирм Черненко, а он, как ее помощник, получал миллионы рублей за выполнение услуг по работе в рамках предвыборной кампании. Довольно действенная схема распределения финансовых средств.

Депутаты из Архангельска, которые публично заявляли о «любви к Родине» и заботе о местных горожанах, на деле могли лишь использовать свой статус для получения бюджетных средств, в то же время находясь в Доминикане. Очевидно, что правда о зарубежных особняках, рождении сына, инвестициях во «вторую Родину» и ВНЖ в Доминиканской Республике должна стать приговором для политических амбиций Чирковой и Черненко.