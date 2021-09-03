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Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
Шоу-бизнес
Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 3 сентября. Известный российский журналист Андрей Норкин женился во второй раз. Этой новостью ведущий политических ток-шоу решил сам поделиться со своими многочисленными поклонниками.

Новость стала известна благодаря радостной публикации медиаменеджера в соцсети Instagram. На снимках Норкин позирует вместе с новой возлюбленной, которая счастливо улыбается рядом с ним.

На кадрах, которые были сделаны в одном из московских ЗАГСов, молодожены позируют перед камерами. Для церемонии Норкин выбрал классический черный костюм с бабочкой, а его избранница — коричневое приталенное платье и перламутровые туфли-лодочки на небольшом каблуке.

«Вот», — радостно и лаконично подписал серию снимков новоиспеченный муж.

Большинство поклонников принялись сразу же поздравлять журналиста, однако все же нашлись и те, кого взволновала новость. Они не понимают, как Норкин смог так быстро решиться сочетать себя узами брака спустя всего год после смерти первой жены Юлии.

«От всей души поздравляю. Мир вашему дому»,

«Желаем от всей души вам счастья и семейного благополучия. Рады, что вы смогли так скоро отпустить Юлю»;

«А с Юлечкой смогли проститься? Наверное, она рада, что вы смогли обрести себя и мир в доме», — отметили подписчики звездного аккаунта.

В прошлом году ведущий лишился, как он говорил, главной любви в своей жизни — 4 июня умерла его жена Юлия. Вместе журналисты были больше 30 лет. Ранее СМИ выяснили, как ведущий живет спустя год после трагедии.

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