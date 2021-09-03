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Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
Общество
Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 сентября. Директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов прокомментировал тенденцию среди российских учеников отказываться от продолжения учебы в школе до 11 класса в пользу среднего образования.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию на тему образования, приуроченную к старту учебного года в российских школах. Все чаще старшеклассники отказываются от поступления в десятые классы и получают аттестат после девяти лет обучения. Эта тенденция особенно заметна среди провинциальных школ. Так, в Сибири почти 30% детей отказались доучиваться.

Владимир Шамахов уверен, что решение учеников оставить школу после девятого класса не должно вызывать беспокойства. Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС объяснил, с чем связано нежелание выпускников получать полное среднее образование.

«Это реакция на текущий момент. Сейчас не хватает людей рабочих специальностей, а люди с высшим образованием не очень хотят туда идти. Материальная заинтересованность отодвигает интерес к получению высшего образования — это нормальный рабочий процесс, у нас будут и сильные профессионалы с высшим образованием и профессионалы на специальностях, где не нужно высшее образование», — объяснил эксперт.

Шамахов отметил, что решение выпускников часто имеет экономическое обоснование. Так, в среднем высшее образование начинает окупать себя лишь спустя 12 лет практики, в то время как рабочие специальности находятся в дефиците и высоко оплачиваются.

Директор РАНХиГС также прокомментировал приемную кампанию в российские вузы. Эксперт отметил, что не все золотые медалисты получили возможность поступить на бюджетное отделение.

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школа образование шамахов
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