Большие амбиции Дохи: почему Катар расширяет свое влияние в Афганистане

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В последние годы Катар на своей территории принимал переговоры между радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и Соединенными Штатами, включая диалог по соглашению о мире в Афганистане. В настоящее время государство Персидского залива является транзитным пунктом примерно для 43 тысяч эвакуированных афганцев.

Доху уже иронично называют «второй столицей» Афганистана, поскольку именно в этом городе развернулась бурная дипломатическая деятельность после прихода талибов к власти в середине августа. США, Великобритания и Япония перенесли из Кабула в этот мегаполис свои посольства.

“The Doha office will conduct functions that are quite similar to what our now suspended operations in Kabul was doing — providing reporting on security, political, and economic developments in Afghanistan."https://t.co/sFwzNd6Am9 — Washington Examiner (@dcexaminer) September 1, 2021

Во время регионального саммита в Багдаде на прошлой неделе источник, близкий к президенту Франции, сообщил, что Эммануэль Макрон провел личные переговоры с эмиром Катара о возможной роли Дохи в организации дальнейшей эвакуации после крайнего срока 31 августа, установленного Вашингтоном. Французский лидер рассчитывал на теплые отношения между государством Персидского залива и «Талибаном».

Катар также, пользуясь своим авторитетом, 1 августа призвал новые афганские власти обеспечить безопасность для людей, все еще желающих покинуть республику после того, как хаотичная эвакуация под руководством США подошла к концу. .

Gulf countries, including #Qatar, have been instrumental in staging posts for evacuation flights for Western countries' citizens as well as #Afghan interpreters, journalists and others.https://t.co/C4Qxt7qu9F — Firstpost (@firstpost) September 1, 2021

В целом эксперты полагают, что новая политическая риторика талибов, основанная на открытости Западу, демонстрирующая желание сотрудничать с другими афганскими группировками и рассеивающая опасения по таким вопросам, как угроза правам женщин, является результатом способности Дохи влиять на новые афганские власти.

Воздушная дилемма

Вопрос о том, кто будет заниматься управлением кабульским аэропортом им. Хамида Карзая после вывода войск США из Афганистана, находится на повестке уже на протяжении нескольких месяцев. Если о предложении Турции взять на себя эту ответственность было известно еще в начале лета, то информация о возможной причастности Катара к техническому обслуживанию воздушной гавани появилась совсем недавно.

27 августа канал Al Jazeera со ссылкой на источники в «Талибане» сообщил, что новые власти обратились за технической помощью к Катару в эксплуатации объекта.

أظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة "طلوع" الأفغانية زيادة الحشود المنتظرة خارج المطار أكثر من أي وقت مضىhttps://t.co/mkT6sIIwek — الجزيرة نت (@ajanet_ar) August 28, 2021

Затем два источника агентства Middle East Eye (MEE) рассказали, что Турция и Катар будут совместно управлять кабульской аэрогаванью. Согласно предполагаемому соглашению, Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта при помощи частной фирмы и признает «Талибан» законной властью Афганистана.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил 31 августа, что талибы ведут переговоры с Дохой и Анкарой об обслуживании аэропорта, поскольку после вывода американских военных в нем не хватает служб управления воздушным движением. Как отметил глава французской дипломатии, предполагаемые договоренности направлены на обеспечение безопасности гавани, чтобы люди, которые хотят покинуть Афганистан, могли сделать это коммерческими рейсами.

Taliban in talks with Qatar and Turkey about management of Kabul airport and its security, so people who want to leave Afghanistan can do so using commercial flights, says French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian.



???? LIVE updates: https://t.co/s7DyLCTvIs pic.twitter.com/eADkZjqYUX — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 31, 2021

Примечательно, что представитель радикального движения Забихулла Муджахид опроверг данное утверждение в комментарии иранскому телеканалу Al Alam TV.

Taliban Spokesman Mujahid has denied comments by French FM Le Drian's that the group was in talks with Qatar and Turkey to manage the airport in Kabul.



He told #Iran's Al-Alam TV today that the Taliban will run the airport.https://t.co/BhIbdlJuty — Kian Sharifi (@KianSharifi) August 31, 2021

В интервью Financial Times министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что его страна призывала новых правителей Афганистана принять внешнюю помощь для эксплуатации аэропорта. По его словам, радикальное движение было сосредоточено только на «технической стороне».

«Совершенно очевидно, что талибы не хотят видеть присутствия иностранных сил безопасности в своем аэропорту или на своей территории, — отметил катарский дипломат. — Мы пытаемся им объяснить, что безопасность и охрана гавани требуют гораздо большего, чем обеспечение безопасности по периметру аэропорта».

По его словам, для того чтобы международные коммерческие рейсы в Кабул возобновились, необходимо соблюсти определенные стандарты безопасности. С этой целью Анкара и Доха координируют свои усилия, добавил глава МИД Катара.

Qatar urges Taliban to accept foreign presence as security at Kabul airport https://t.co/sbGlXzSvc9 — Financial Times (@FT) August 30, 2021

Накануне стало известно, что власти Турции и Катара оказали финансовую помощь аэропорту Кабула в размере 30 млн долларов. Средства пойдут на восстановление работы объекта.

Утром 3 сентября специальный посланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак бин Маджид аль-Кахтани прибыл в Кабул. В интервью Al Jazeera он заявил, что катарские технические специалисты на протяжении двух дней прилагают усилия для восстановления работы аэропорта. По его словам, гуманитарные коридоры в этом районе могут быть открыты в течение ближайших 24-48 часов для доставки помощи.

Борт, на котором прибыл чиновник, стал уже третьим самолетом из Катара за последние несколько дней. Первый и второй приземлились в Кабуле 1 и 2 сентября соответственно. Их пассажирами были технические эксперты.

قال مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات إن الجهود القطرية لتشغيل مطار كابل مستمرة، وإنه يأمل في فتح ممرات إنسانية خلال 24 أو 48 ساعة من أجل دخول المساعدات الإنسانية ودخول مزيد من الطائرات

تفاصيل:https://t.co/k01GnNCEgu pic.twitter.com/ljyHdpwQvD — الجزيرة نت (@ajanet_ar) September 3, 2021

На пути к лидерству в исламском мире

Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев в эксклюзивном комментарии международной редакции ФАН отметил, что Катар проводит глобальную политику и претендует на лидирующие позиции в исламском мире.

По словам эксперта, эмират разросся на нефтяных и газовых доходах и, по сути, превратился в газовую сверхдержаву, а полученные деньги инвестировал в попытки обеспечить себе глобальное влияние.

Turkey and Qatar will jointly operate the Kabul international airport, with Ankara providing security through a private firm, according to a draft deal with the Taliban in Afghanistanhttps://t.co/IfoaAqgQ4a — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 28, 2021

Эксперт напомнил, что летом 2017 года Эр-Рияд пытался устроить транспортную блокаду Дохи, а в целях защиты эмират был вынужден привлечь турецких военных. В настоящее время Турция и Катар являются союзническими странами, активизировавшимися в афганском направлении. Тем не менее у эмирата есть свои особые интересы, и в их числе — усиление влияния.

«[Канал] Al Jazeera, который создал Катар, является универсальным СМИ, которое оказывает влияние на события в исламском мире и даже за его пределами. Также именно в Катаре располагался политический офис «Талибана» во главе с [муллой Абдулом Гани] Барадаром. Многие эксперты совершенно справедливо обращали внимание, что Барадар неожиданно научился говорить языком Al Jazeera», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Андрея Казанцева, Катар помог «Талибану» вести переговоры и в конечном счете прийти к власти, поскольку, как считает эксперт, победа радикального движения оказалась скорее дипломатической, чем военной.

#BREAKING Qatar working with Taliban to reopen Kabul airport 'as soon as possible': foreign minister

(AFP) pic.twitter.com/dKPu2ttJM8 — Atiq Ur Rehman Sial (@AtiqSial) September 2, 2021

Газовый вопрос

Главный научный сотрудник ИМИ МГИМО также предположил, что, помимо распространения влияния, существует еще один спорный фактор, объясняющий активизацию Катара в южноазиатском государстве.

«Не секрет, что одним из проектов по развитию Афганистана, всегда был TАПИ (трубопровод Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия — прим. ред.). Этот газопровод разрабатывала еще в свое время аргентинская компания Bridas. В 90-е годы шла война, проект реализовать не удалось», — сказал собеседник ФАН.

Затем, отмечает эксперт, этот план был перехвачен группой неоконсерваторов США, которая даже пыталась использовать военное вторжение для реализации ТАПИ. Тем не менее их усилия также не увенчались успехом.

Moreover, the Taliban was heavily invested in the TAPI pipeline, which would run the length of Afghanistan and deliver gas from Turkmenistan, through Afghanistan to Pakistan and India. Started in mid 90’s, it was disrupted after the 2001 invasion. pic.twitter.com/3X3zVsPhqz — Static Age (@TV_Casualty__) August 31, 2021

«В зоне строительства постоянно возникали какие-то боевики, в том числе из «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ). По мнению многих экспертов, их финансирование приходило из Катара. Катару нужно было, чтобы сжиженный газ, который он производит, покупали Пакистан и Индия», — считает эксперт.

Как отмечает политолог, Доха «убивала» этот газопровод, поэтому сейчас вмешивается в Афганистан, чтобы не допустить строительства проекта, который мог создать альтернативу природному газу государства Персидского залива.

В беседе с ФАН Андрей Казанцев также оценил возможность появления новых разногласий между Дохой и Эр-Риядом на фоне попыток эмирата усилить свой авторитет в Афганистане.

«Вреда [для Эр-Рияда] от расширения Катара в Афганистане нет… Они (две страны — прим. ред.) ведут глобальную войну против шиитов, против Ирана. И Катар, и Саудовская Аравия — суннитские государства, — отметил эксперт. — Афганистан воспринимается двумя странами как место противостояния Ирану. Саудовцы, увидев, что катарцы активно влезли, тоже будут пытаться туда активно влезть и продвигать свой интерес против Ирана».

Роль Катара в будущем Афганистана нам еще предстоит узнать. Однако совершенно очевидно, что у эмирата есть веские основания развивать свое присутствие в республике и углублять сотрудничество с «Талибаном».

По-видимому, Доха будет использовать свое влияние для разного рода политических игр, которые связаны как с попыткой Катара стать доминирующей силой в исламском мире, так и для того, чтобы конвертировать это преимущество в доходы за счет своих природных ресурсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.