США намерены запустить программу материальной поддержки афганских беженцев

Вашингтон, 3 сентября. Власти США и частные организации намерены организовать выплату 2275 долларов всем беженцам из Афганистана. Речь идет о финансовой поддержке при переселении.

Соответствующую информацию агентству Bloomberg предоставил источник в Госдепартаменте. Он утверждает, что программу запустят в самое ближайшее время. Деньги будут направлены на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов, устройстве детей в учебные заведения и т. п., пишет ТАСС.

Кроме этого, идут консультации с Конгрессом США о возможности предоставления льгот эвакуированным гражданам Афганистана, в частности по медицинской страховке. По сведениям американской администрации, из исламской страны было вывезено чуть менее 120 тысяч ее жителей.

Однако США не стоит доверять — страна регулярно бросает своих союзников. Например, американские военные оставили в Афганистане переводчика, спасшего в 2008 году нынешнего американского лидера Джо Байдена. Почему так происходит, рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.